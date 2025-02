Coahuila: interpone recurso contra despido ex titular del IEC, Rodrigo Paredes

El ex consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, dio a conocer que ya interpuso un recurso contra la determinación del Instituto Nacional Electoral en la que se pidió el cese de su cargo a inicios de este año.

A casi un mes de su cese, en una entrevista con Milenio, Paredes Lozano informó que el recurso que fue interpuesto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pretende que se analice las causas por las cuales se realizó su remoción y los motivos por los cuales fueron clasificadas como graves.

Aquella decisión tomada por el INE devino de dos quejas en su contra presentadas por miembros del consejo, en las que se manifestaba que Paredes Lozano había realizado contrataciones indebidas y había hecho uso de los recursos del IEC para fines personales.

Al respecto de estas determinaciones que calificó como “absurdas”, Rodrigo Paredes aseveró que ambas situaciones no ocurrieron como las mencionó el Instituto Nacional, quien le había otorgado el cargo poco más de dos años antes.

“Fue por cuestiones tan absurdas como haber mencionado el domicilio del IEC para oír y recibir notificaciones dentro de un juicio de índole laboral o haber designado a una persona bajo el esquema de eventuales, y señalaron que no existía esta figura, pero por supuesto que la normativa nos permite la contratación de figuras eventuales. Son hechos tan absurdos que determinan mi remoción”, expresó en la entrevista.

Señaló que espera que el INE justifique detalladamente la forma en la que clasificó como graves las supuestas faltas.

“En la entidad no se cayó el sistema, no dejó de funcionar el PREP de los procesos electorales 23 o 24, ningún ciudadano se quedó sin boleta, ninguna fuerza política se vio mermada en sus derechos para interponer candidaturas, etc. No maté a nadie, no me robé un solo peso. El patrimonio del IEC y solamente son cuestiones absurdas para determinar mi remoción”, concluyó.