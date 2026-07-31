Coahuila: Lactancia materna fortalece el desarrollo de la salud bucal infantil

En marzo de 2026, el Congreso del Estado de Coahuila aprobó por unanimidad la creación de la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna para el Estado de Coahuila de Zaragoza, iniciativa presentada por las diputadas Edna Dávalos y Luz Elena Morales.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la lactancia materna es una de las intervenciones más eficaces para mejorar la supervivencia, nutrición, salud y desarrollo infantil. Además de proporcionar una nutrición adecuada, protege contra enfermedades infecciosas, contribuye al desarrollo cognitivo y reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad en etapas posteriores de la vida.

La normativa pretende proteger, apoyar y promover la lactancia materna, garantizando la alimentación, salud, crecimiento y desarrollo integral de las personas lactantes e infantes fomentando políticas públicas, impulsando la creación de bancos de leche y salas de lactancia en hospitales y centros de trabajo

Sus beneficios comienzan desde la primera toma y también alcanzan la salud bucal. La odontóloga Estefanía Limón de la Cruz, especialista en rehabilitación oral, explica que cada sesión de lactancia representa un ejercicio para los músculos de la cara, lengua, labios, encías y mandíbula, estructuras fundamentales para el desarrollo de la cavidad oral.

La succión al pecho requiere movimientos coordinados y complejos de más de una veintena de músculos faciales y orales del recién nacido. A diferencia del biberón, el bebé debe abrir ampliamente la boca, colocar correctamente la lengua, generar presión negativa y mover la mandíbula de manera rítmica para extraer la leche.

De acuerdo con la especialista, este esfuerzo fisiológico favorece el crecimiento armónico de los maxilares y prepara la cavidad oral para funciones posteriores como la masticación, deglución, respiración nasal y habla.

UNA PRÁCTICA QUE TAMBIÉN FAVORECE LA MORDIDA

La OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomiendan iniciar la lactancia durante la primera hora de vida y mantenerla de manera exclusiva durante los primeros seis meses.

Sin embargo, menos de la mitad de los lactantes reciben este beneficio. Según los datos citados en el material, únicamente 48 por ciento de los bebés menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva en el mundo.

Un estudio publicado por la American Academy of Pediatrics señala que mantener la lactancia exclusiva durante seis meses se relaciona con una disminución de problemas como mordida abierta, sobremordida y otras alteraciones dentofaciales, particularmente cuando se acompaña del desuso prolongado del chupón.

Entre los beneficios asociados con la lactancia al seno materno para el desarrollo de la cavidad oral se encuentran:

• Crecimiento equilibrado del maxilar superior e inferior.

• Correcta posición de la lengua dentro de la cavidad oral.

• Desarrollo de una mordida funcional.

• Adecuada erupción de los dientes temporales.

• Favorecimiento de la respiración nasal y una deglución fisiológica.