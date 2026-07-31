Simas Torreón lleva brigadas a colonias para atender rezago de agua y drenaje

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de acercar sus servicios a las zonas con mayores problemas de infraestructura hidráulica y sanitaria, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón desplegó una brigada comunitaria en la colonia Moctezuma. Personal técnico y cuadrillas operativas atendieron reportes de fugas de agua potable en calles y tomas domiciliarias, drenajes obstruidos y tuberías dañadas. Con ello, se busca evitar que los habitantes tengan que trasladarse hasta las oficinas centrales del organismo.

El gerente del Simas Torreón, Xavier Herrera Arroyo, informó que esta estrategia se realizará diariamente en diferentes colonias, de acuerdo con las necesidades más urgentes de cada sector. Explicó que, por instrucciones del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, el personal deberá mantenerse cercano a la ciudadanía y conocer directamente las condiciones en las que se encuentran las redes de agua y drenaje. “Hay colonias donde la principal necesidad es el abastecimiento de agua potable y otras donde la situación más grave se encuentra en el drenaje. Tenemos que estar en las calles para conocer y resolver cada problemática”, señaló. Como parte de la atención emergente, durante esta semana se repusieron cuatro bombas en el sector oriente y una más en el poniente de la ciudad. La meta, indicó, es realizar las reparaciones necesarias en un plazo menor a 72 horas. RENOVARÁN EQUIPO Y REHABILITARÁN CÁRCAMOS Herrera Arroyo reconoció que la mayoría de los cárcamos presenta un estado deficiente. Detalló que existen instalaciones con cuatro motores donde solamente uno permanece en funcionamiento, por lo que ya se preparan acciones de rehabilitación.

Para fortalecer la capacidad operativa, el organismo proyecta renovar su parque vehicular mediante la adquisición de 20 unidades, entre ellas cinco camiones Vactor destinados al desazolve de drenajes. Actualmente, admitió, la falta de vehículos provoca que algunas cuadrillas no puedan salir a trabajar. Ante esta situación, se reorganizaron los turnos y se revisan, junto con los dos sindicatos del Simas, los horarios, el rendimiento del personal y la integración de los equipos operativos. El gerente afirmó que también se dotará a los trabajadores de las herramientas necesarias para cumplir adecuadamente con sus labores y aprovechar de manera eficiente los recursos humanos y materiales.

Agregó que tanto el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís como el gobernador Manolo Jiménez Salinas ofrecieron su respaldo para destinar los recursos requeridos y atender el rezago acumulado en materia de agua y drenaje. Durante la jornada, una vecina de la colonia Moctezuma agradeció la presencia de las cuadrillas y pidió dar oportunidad a la nueva administración del organismo. “Ahora sí nos van a atender. Apenas asumió el cargo y hay que darle oportunidad, porque toda la problemática no puede solucionarse en un solo día”, expresó.