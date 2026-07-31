Simas Torreón lleva brigadas a colonias para atender rezago de agua y drenaje

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    Simas Torreón lleva brigadas a colonias para atender rezago de agua y drenaje
    Personal del Simas Torreón dialogó con vecinos de la colonia Moctezuma para conocer las principales necesidades del sector. SANDRA GÓMEZ

El organismo inició en la colonia Moctezuma un plan de atención directa para reparar fugas, desazolvar tuberías y escuchar las necesidades de la población

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de acercar sus servicios a las zonas con mayores problemas de infraestructura hidráulica y sanitaria, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón desplegó una brigada comunitaria en la colonia Moctezuma.

Personal técnico y cuadrillas operativas atendieron reportes de fugas de agua potable en calles y tomas domiciliarias, drenajes obstruidos y tuberías dañadas. Con ello, se busca evitar que los habitantes tengan que trasladarse hasta las oficinas centrales del organismo.

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El gerente del Simas Torreón, Xavier Herrera Arroyo, informó que esta estrategia se realizará diariamente en diferentes colonias, de acuerdo con las necesidades más urgentes de cada sector.

Explicó que, por instrucciones del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, el personal deberá mantenerse cercano a la ciudadanía y conocer directamente las condiciones en las que se encuentran las redes de agua y drenaje.

“Hay colonias donde la principal necesidad es el abastecimiento de agua potable y otras donde la situación más grave se encuentra en el drenaje. Tenemos que estar en las calles para conocer y resolver cada problemática”, señaló.

Como parte de la atención emergente, durante esta semana se repusieron cuatro bombas en el sector oriente y una más en el poniente de la ciudad. La meta, indicó, es realizar las reparaciones necesarias en un plazo menor a 72 horas.

RENOVARÁN EQUIPO Y REHABILITARÁN CÁRCAMOS

Herrera Arroyo reconoció que la mayoría de los cárcamos presenta un estado deficiente. Detalló que existen instalaciones con cuatro motores donde solamente uno permanece en funcionamiento, por lo que ya se preparan acciones de rehabilitación.

$!Xavier Herrera Arroyo informó que las brigadas recorrerán distintas colonias para atender reportes de agua potable y drenaje.
Xavier Herrera Arroyo informó que las brigadas recorrerán distintas colonias para atender reportes de agua potable y drenaje. SANDRA GÓMEZ

Para fortalecer la capacidad operativa, el organismo proyecta renovar su parque vehicular mediante la adquisición de 20 unidades, entre ellas cinco camiones Vactor destinados al desazolve de drenajes.

Actualmente, admitió, la falta de vehículos provoca que algunas cuadrillas no puedan salir a trabajar. Ante esta situación, se reorganizaron los turnos y se revisan, junto con los dos sindicatos del Simas, los horarios, el rendimiento del personal y la integración de los equipos operativos.

El gerente afirmó que también se dotará a los trabajadores de las herramientas necesarias para cumplir adecuadamente con sus labores y aprovechar de manera eficiente los recursos humanos y materiales.

$!Las cuadrillas realizaron trabajos de revisión y reparación como parte del plan para atender el rezago en la infraestructura hidráulica.
Las cuadrillas realizaron trabajos de revisión y reparación como parte del plan para atender el rezago en la infraestructura hidráulica. SANDRA GÓMEZ

Agregó que tanto el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís como el gobernador Manolo Jiménez Salinas ofrecieron su respaldo para destinar los recursos requeridos y atender el rezago acumulado en materia de agua y drenaje.

Durante la jornada, una vecina de la colonia Moctezuma agradeció la presencia de las cuadrillas y pidió dar oportunidad a la nueva administración del organismo.

“Ahora sí nos van a atender. Apenas asumió el cargo y hay que darle oportunidad, porque toda la problemática no puede solucionarse en un solo día”, expresó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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