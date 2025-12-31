Coahuila: Crecen 46% quejas contra autoridades federales por violaciones a derechos humanos

Coahuila
/ 31 diciembre 2025
    Coahuila: Crecen 46% quejas contra autoridades federales por violaciones a derechos humanos
    Con 227, el Cefereso 18 es el ente federal con más denuncias contra sus funcionarios en Coahuila durante 2025. FOTO: ARCHIVO

Según la última actualización, la CNDH investigó al menos 811 casos de violaciones a DH presuntamente cometidas por funcionarios federales

Durante 2025 se incrementaron 46 por ciento los señalamientos por violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por funcionarios federales en Coahuila. El penal de Ramos Arizpe, el IMSS y el ISSSTE son las instituciones más señaladas.

Según datos del Sistema Nacional de Alertas por Violaciones a los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la entidad se investigaron al menos 811 casos de posibles violaciones a derechos humanos contra ciudadanos.

TE PUEDE INTERESAR: Los 12 deseos para Saltillo en 2026: afronta retos para mantener la competitividad

En la estadística de indagatorias se contemplan aquellas que se iniciaron por la denuncia de la víctima o que la CNDH tomó conocimiento del caso e integró un expediente a raíz de información recopilada en reportes noticiosos o señalamientos públicos.

Al cierre de 2024, la CNDH concluyó con un total de 553 casos de presuntas violaciones a derechos humanos por parte de funcionarios federales en Coahuila, por lo que de un año a otro los casos aumentaron 46 por ciento.

Con 227, el Centro Federal de Reinserción Social número 18, ubicado en el ejido Mesillas, de Ramos Arizpe, fue la institución con más denuncias hacia sus funcionarios, revela la estadística de la CNDH.

En segundo lugar está el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 210 investigaciones iniciadas; en tercer lugar está el ISSSTE, con 34; la Secretaría del Bienestar, en cuarto lugar con 26; y la CFE en quinto, con 16 casos.

VIOLACIÓN A SALUD, LO MÁS DENUNCIADO

En la mayoría de los casos, la CNDH investigó la violación al derecho a la protección a la salud, no solo en las instituciones dedicadas a la misma, sino también en lugares como el Cefereso 18, llevándose esta violación 397 casos investigados en el año.

Después, están otros derechos como el de la seguridad jurídica, al trato digno, a la petición y a la legalidad.

De acuerdo con los datos señalados en el sistema, únicamente en 58 de los casos no se acreditó la comisión del hecho violatorio; sin embargo, esta decisión todavía puede ser controvertida por la víctima ante otras instancias.

Temas


Derechos humanos
A20
Gobierno

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


CNDH

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El termómetro marcó cinco grados centígrados en sectores cercanos a la sierra, donde familias salieron de sus tejabanes para buscar calor alrededor de fogatas improvisadas.

El frío cala más hondo en los tejabanes cercanos a la sierra de Saltillo
Autoridades estatales informaron que, pese a que el chofer fue detenido y el accidente dejó al menos 10 personas lesionadas, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal por parte de los afectados.

Sin denuncias por accidente de la ruta 7A embestida por el tren en Saltillo: FGE sigue a la espera
true

Interoceánico, Zambada, Arriaga o el fin de una visión de Estado
Autoridades de Protección Civil mantienen operativos en mercados sobre ruedas y acciones coordinadas con la Policía Cibernética para detectar la comercialización ilegal de pirotecnia en línea.

Venta de pirotecnia persiste en Saltillo a través de redes sociales
Sobre durmientes podridos

Sobre durmientes podridos
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Saltillo recorren cruceros y zonas de alta afluencia para detectar y retirar la venta ilegal de pirotecnia durante la temporada decembrina.

Aseguran 5 kilos de pirotecnia en Saltillo; vigilarán venta en redes sociales

El Museo de las Aves de Saltillo advirtió que la pirotecnia genera estrés extremo en aves y mascotas domésticas, lo que puede provocar desorientación, huida y, en casos graves, la muerte.

Museo de las Aves de Saltillo advierte riesgos para aves por uso de pirotecnia en fin de año
true

Mi unicornio azul ayer se me perdió