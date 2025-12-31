Coahuila: Crecen 46% quejas contra autoridades federales por violaciones a derechos humanos

Durante 2025 se incrementaron 46 por ciento los señalamientos por violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por funcionarios federales en Coahuila. El penal de Ramos Arizpe, el IMSS y el ISSSTE son las instituciones más señaladas.

Según datos del Sistema Nacional de Alertas por Violaciones a los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la entidad se investigaron al menos 811 casos de posibles violaciones a derechos humanos contra ciudadanos.

En la estadística de indagatorias se contemplan aquellas que se iniciaron por la denuncia de la víctima o que la CNDH tomó conocimiento del caso e integró un expediente a raíz de información recopilada en reportes noticiosos o señalamientos públicos.

Al cierre de 2024, la CNDH concluyó con un total de 553 casos de presuntas violaciones a derechos humanos por parte de funcionarios federales en Coahuila, por lo que de un año a otro los casos aumentaron 46 por ciento.

Con 227, el Centro Federal de Reinserción Social número 18, ubicado en el ejido Mesillas, de Ramos Arizpe, fue la institución con más denuncias hacia sus funcionarios, revela la estadística de la CNDH.

En segundo lugar está el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 210 investigaciones iniciadas; en tercer lugar está el ISSSTE, con 34; la Secretaría del Bienestar, en cuarto lugar con 26; y la CFE en quinto, con 16 casos.

VIOLACIÓN A SALUD, LO MÁS DENUNCIADO

En la mayoría de los casos, la CNDH investigó la violación al derecho a la protección a la salud, no solo en las instituciones dedicadas a la misma, sino también en lugares como el Cefereso 18, llevándose esta violación 397 casos investigados en el año.

Después, están otros derechos como el de la seguridad jurídica, al trato digno, a la petición y a la legalidad.

De acuerdo con los datos señalados en el sistema, únicamente en 58 de los casos no se acreditó la comisión del hecho violatorio; sin embargo, esta decisión todavía puede ser controvertida por la víctima ante otras instancias.