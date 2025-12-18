Coahuila: Llama Carlos Orta al PAN a concretar su renovación

Una vez que ha tocado suelo, el Partido Acción Nacional (PAN) inicia una etapa crucial inédita que sin duda arrojará como resultado voluntades renovadas y dispuestas a superar incluso lo que la institución fue en sus mejores tiempos.

Particularmente en Coahuila, experimenta una introspección que le servirá de base para remontar un vuelo exitoso, dijo a VANGUARDIA Carlos Ulises Orta Canales, expresidente del Comité Directivo Estatal de la organización.

“A estas alturas de la batalla —dijo—, contamos todavía con la experiencia de importantes figuras, como es nuestra actual líder, Carmen Elisa Maldonado Luna, con cuya visión de futuro nos representa en la entidad.

“También tenemos la fortaleza y lealtad de militantes de la altura de Blanca Eppen, Eva Flores y Bernardo González, consejeros nacionales que, al igual que muchos otros panistas, hemos sabido resistir con honor los embates del nuevo régimen”.

Lejos de perjudicar a acción Nacional, el “cuatroteísmo” se ha encargado de fortalecerla, al contribuir a que permanezcan en ella sus mejores hombres y mujeres, indicó el entrevistado.

“Sin haberlo previsto y sin darse cuenta, el nuevo régimen ha hecho posible la consolidación de nuestra militancia y de sus estrategias de lucha”, declaró el otrora onceavo regidor de Saltillo y diputado de la LVIII Legislatura del Congreso local.

MOVIMIENTOS EN EL PARTIDO

Consideró que del partido se han ido los que nunca debieron estar en él, algunos de ellos “excelentes políticos y servidores públicos”, pero otros que simplemente “terminaron por demostrar su falta de fidelidad partidista y compromiso social”.

Estimó que estos últimos son los que ahora representan al partido de Andrés Manuel López Obrador, utilizándolo solamente como “trampolín” para ocupar cargos administrativos y de elección popular, “con un lamentable desempeño”.

Orta Canales rechazó que la reconstitución del PAN sea una simple pretensión: “se trata de una estrategia puesta en marcha con tiempos y metas claras”, explicó.

La renovación del partido, anunciada por la dirigencia que encabeza Jorge Romero Herrera, se basa en lo que se ha denominado “relanzamiento”, con la idea de convertirse, primero, en la opción más competitiva frente a Morena, expuso.

Con miras a hacer un buen papel en el proceso electoral de 2026, ahora en solitario, el también empresario llamó a la militancia “a cerrar filas en este esfuerzo definitivo para hacer de nuestro partido lo que siempre fue: la mejor alternativa de cambio en Coahuila y todo el país”.