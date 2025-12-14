Se impone en el PAN ir sin el PRI a elecciones en Coahuila

El ala dura del PAN en el Comité Ejecutivo Nacional parece imponerse en la decisión del líder, Jorge Romero, para no ir en alianza con el PRI Coahuila en las elecciones del 2026 y 2027.

Así lo reconocieron legisladores federales de este organismo político, al advertir la imperiosa necesidad de dar al PAN mayor identidad y presencia política en los 32 estados del país.

Según los “duros” en el CEN, la alianza electoral con el PRI en Coahuila registra una expectativa electoral del 4 por ciento para el PAN, en tanto que ir solos puede sumarles hasta un 8 por ciento.

Las mediciones pueden variar, pero en lo que están seguros es que ir solos es en estos mejores momentos la mejor opción, expuso un influyente diputado federal albiazul.

La dirigente estatal, Elisa Maldonado, ya fue enterada de la decisión, pero la mantiene en secrecía, en espera que el panismo aliancista convenza a Jorge Romero de revertir la indicación.

Veremos y diremos...

MUCHO QUE INFORMAR

El fiscal general, Federico Fernández, rinde hoy a las 11 de la mañana su informe anual de actividades ante el Congreso del Estado.

Fernández Montañez ha superado con creces las expectativas de seguridad pública y de procuración de justicia en Coahuila, que se mantiene en los primeros lugares a nivel nacional.

El fiscal general es posiblemente el funcionario del gobernador Manolo Jiménez con mejores resultados en este 2025, y seguramente el informe de hoy así lo va a registrar.

Una alta percepción de seguridad ciudadana, reducción en homicidios de alto impacto, decomisos importantes de huachicol, combate frontal a la extorsión, son algunos de los rubros a destacar.

DOBLE DISCURSO

El diputado local del Partido del Trabajo, Tony Flores, se asume como defensor de su hermana Tania, ante las presuntas groserías y misoginia en redes sociales del subsecretario Pancho Tobías.

Flores Guerra aprovechó hace días la tribuna legislativa para retar a golpes al funcionario regional; todo, según dijo, para salvaguardar el honor de la ex alcaldesa de Múzquiz.

Desde el pueblo mágico, empresarios y políticos comarcanos advierten que el legislador maneja un doble discurso, pues afirman que Tony ha usado a su hermana para beneficio propio.

Citaron entre algunos ejemplos que Antonio se aprovechó de la relación cercana de Tania con Eloy, un directivo regional de AHMSA, para comprarle lamas y carbón, sin importarle su reputación.

Otro de los temas expuestos es que el legislador muzquense participó activamente en el tráfico de facturas y ventas fraudulentas en el ayuntamiento y ahora finge inocencia y deja sola a Tania.

¿Será?

JUSTIFICACIÓN 4T

En Morena, el proceso electoral para la renovación de diputaciones locales es una oportunidad para salir de pesca y medir fuerzas rumbo al 2027 y... 2029.

La 4T coahuilteca está cierta de que van a perder la mayoría de los distritos y que sus candidatos van al paredón electoral a ser fusilados por el ejército de votos del PRI.

Los líderes y principales figuras morenistas dicen estar conscientes que esta elección es de estructuras, de poca atención ciudadana, ya que no le interesa elegir a un legislador local.

Pero afirman que lo verdaderamente importante para la 4T es que van aumentar exponencialmente la votación y que, en el 2027 en la elección a alcaldías, darán el estirón político.

Veremos y diremos...

LÍDER EN SUICIDIOS

Presbiterios de la Diócesis de Saltillo muestran una gran preocupación por el alto índice de suicidios y casos de desintegración familiar en la ciudad.

Los sacerdotes señalaron que años van y años vienen y ninguna autoridad municipal estatal ha logrado resolver las causas de que jóvenes saltillenses se quiten la vida.

En misa dominical, uno de los sacerdotes destacó que a pesar de que la capital atraiga a un gran número de trabajadores y familias foráneas, la depresión y la soledad son endémicas.

Hasta el 31 de julio, en Saltillo se reportaron 51 suicidios, principalmente en zonas urbanas y sectores con altas concentraciones de población.

PASTORELA MORENISTA

Tras el éxito de “Bailando por un Sueño del Bienestar”, ahora reportan desde Monclovita, la bella, la “Pastorela del Bienestar”.

Y también a partir del 16 de diciembre, se vienen las “Posadas del Bienestar”, con la producción ejecutiva del delegado estatal, Américo Villarreal.

No me lo crean, pero la raza morenista de la ex capital del acero jura y perjura que Poncho Almeraz estaba empeñado en salir de niño Dios en la pastorela, pero no cupo en la cuna.