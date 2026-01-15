$!Coahuila: Llama Sedu a preinscribir a niñas y niños en Preescolar

Ante el inicio del proceso de preinscripciones, la Secretaría de Educación del Coahuila (Sedu) hizo un llamado a madres y padres de familia para que registren a sus hijas e hijos en el nivel Preescolar, al considerar que esta etapa es clave para el desarrollo integral de la niñez.

A través de sus redes sociales, la dependencia difundió un mensaje en el que subraya la importancia del Preescolar en el desarrollo del pensamiento, el lenguaje y la motricidad, así como en el fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales, la adaptación al entorno escolar y la detección temprana de posibles dificultades de aprendizaje.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Bajo la premisa de que “el Preescolar marca una gran diferencia en el futuro de tu hijo”, la Sedu reiteró que esta etapa sienta las bases del desempeño académico posterior.

Al inicio del ciclo escolar en curso, la Secretaría de Educación del Estado informó sobre una disminución en la población estudiantil de nivel Preescolar, una tendencia que, de acuerdo con la autoridad educativa, se presenta tanto a nivel estatal como nacional.

El titular de la dependencia, Emanuel Garza Fishburn, señaló que se trata de un fenómeno nacional y multifactorial.

“Es un fenómeno a nivel nacional. A nivel nacional se ha ido reduciendo la población educación estudiantil en el nivel Preescolar. Hay muchos factores que están ahí en juego”, indicó.