Coahuila: Llama Sedu a preinscribir a niñas y niños en Preescolar

Coahuila
/ 15 enero 2026
    La educación Preescolar marca una gran diferencia en el futuro de tu hijo; inscríbelo el 26 de enero en el kínder más cercano a tu domicilio. FOTO: ESPECIAL

La Secretaría de Educación del Estado exhortó a madres y padres de familia a participar en el proceso que iniciará el 26 de enero

Ante el inicio del proceso de preinscripciones, la Secretaría de Educación del Coahuila (Sedu) hizo un llamado a madres y padres de familia para que registren a sus hijas e hijos en el nivel Preescolar, al considerar que esta etapa es clave para el desarrollo integral de la niñez.

A través de sus redes sociales, la dependencia difundió un mensaje en el que subraya la importancia del Preescolar en el desarrollo del pensamiento, el lenguaje y la motricidad, así como en el fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales, la adaptación al entorno escolar y la detección temprana de posibles dificultades de aprendizaje.

Bajo la premisa de que “el Preescolar marca una gran diferencia en el futuro de tu hijo”, la Sedu reiteró que esta etapa sienta las bases del desempeño académico posterior.

Al inicio del ciclo escolar en curso, la Secretaría de Educación del Estado informó sobre una disminución en la población estudiantil de nivel Preescolar, una tendencia que, de acuerdo con la autoridad educativa, se presenta tanto a nivel estatal como nacional.

El titular de la dependencia, Emanuel Garza Fishburn, señaló que se trata de un fenómeno nacional y multifactorial.

“Es un fenómeno a nivel nacional. A nivel nacional se ha ido reduciendo la población educación estudiantil en el nivel Preescolar. Hay muchos factores que están ahí en juego”, indicó.

El funcionario explicó que la desaparición de algunos programas federales también ha influido en una menor participación de niñas y niños en este nivel educativo. Añadió que el tema se analiza de manera conjunta con el Gobierno Federal para atender la tendencia y reforzar entre las familias la relevancia de la educación Preescolar en la formación de sus hijos.

El funcionario destacó que iniciar la educación desde los tres años permite a los estudiantes alcanzar con mayor rapidez aprendizajes esenciales como la lectoescritura, la comprensión lectora y el desarrollo de habilidades sociales. Asimismo, reconoció que persisten prácticas culturales que llevan a algunas familias a postergar el ingreso al Preescolar, particularmente en primero y segundo grado.

Las preinscripciones para el nivel Preescolar se llevarán a cabo del 26 de enero al 6 de febrero.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

