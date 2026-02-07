Coahuila: Llevan la prevención de adicciones a las colonias con ‘Brigada en tu Barrio’

Como parte de la estrategia integral Vive Libre Sin Drogas, el Gobierno del Estado de Coahuila puso en marcha la Brigada en tu Barrio, una acción enfocada en prevenir las adicciones, fortalecer el tejido social y generar espacios de convivencia sana, principalmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

A través de estas brigadas, se busca acercar a la población joven a los programas y servicios que el Estado ofrece para su desarrollo integral, mediante actividades de información, prevención y atención que permiten atender de manera directa las problemáticas sociales en las comunidades.

La Brigada en tu Barrio es resultado del trabajo coordinado entre el programa Vive Libre Sin Drogas, el Sistema DIF Coahuila, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, la SEDENA, el ICATEC, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), consolidando un esfuerzo interinstitucional centrado en el bienestar de las personas.

Las acciones se han implementado en colonias con mayores índices de incidencia delictiva y con retos socioemocionales relevantes, priorizando aquellas zonas donde la prevención y el acompañamiento social son más necesarios, con la meta de extender esta estrategia a todas las regiones del estado.