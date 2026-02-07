Coahuila: Llevan la prevención de adicciones a las colonias con ‘Brigada en tu Barrio’

Coahuila
/ 7 febrero 2026
    Coahuila: Llevan la prevención de adicciones a las colonias con ‘Brigada en tu Barrio’
    La estrategia busca generar espacios de convivencia sana y entornos comunitarios saludables. FOTO: CORTESÍA

La brigada tiene como objetivo prevenir las adicciones y fortalecer el tejido social en las comunidades

Como parte de la estrategia integral Vive Libre Sin Drogas, el Gobierno del Estado de Coahuila puso en marcha la Brigada en tu Barrio, una acción enfocada en prevenir las adicciones, fortalecer el tejido social y generar espacios de convivencia sana, principalmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

A través de estas brigadas, se busca acercar a la población joven a los programas y servicios que el Estado ofrece para su desarrollo integral, mediante actividades de información, prevención y atención que permiten atender de manera directa las problemáticas sociales en las comunidades.

La Brigada en tu Barrio es resultado del trabajo coordinado entre el programa Vive Libre Sin Drogas, el Sistema DIF Coahuila, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, la SEDENA, el ICATEC, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), consolidando un esfuerzo interinstitucional centrado en el bienestar de las personas.

Las acciones se han implementado en colonias con mayores índices de incidencia delictiva y con retos socioemocionales relevantes, priorizando aquellas zonas donde la prevención y el acompañamiento social son más necesarios, con la meta de extender esta estrategia a todas las regiones del estado.

Las acciones están dirigidas principalmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. FOTO: CORTESÍA

Al respecto, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que esta iniciativa refleja el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas con el bienestar de las familias coahuilenses.

“Para el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, la prevención de las adicciones es una prioridad, porque significa proteger a nuestras niñas, niños y jóvenes, y fortalecer a las familias y comunidades. Estas brigadas demuestran que, cuando trabajamos unidos, gobierno y sociedad, es posible construir entornos más seguros, saludables y con mayores oportunidades”, señaló.

Con la Brigada en tu Barrio, Coahuila avanza en la construcción de comunidades más fuertes, informadas y participativas, reafirmando que la cercanía, la prevención y el trabajo conjunto son claves para un estado libre de adicciones y con mayor desarrollo social.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

