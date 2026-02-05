Liliana Salinas rinde informe y da resultados sólidos; el DIF es el corazón social de Coahuila, afirma

Coahuila
/ 5 febrero 2026
    Liliana Salinas Valdés presenta el Informe de Resultados del DIF Coahuila. FOTO: VANGUARDIA/FRANCISCO MUÑIZ

Presidenta honoraria presenta avances en 11 áreas clave de atención social en beneficio de las familias del estado; resalta el trabajo en equipo y la cercanía con la gente

El gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañó a la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, durante la presentación del Informe de Resultados correspondiente a los primeros dos años de trabajo del organismo, donde se destacaron avances significativos en la atención social y el fortalecimiento del bienestar de las familias coahuilenses.

Durante la ceremonia, el mandatario estatal reconoció el compromiso, la sensibilidad y los resultados alcanzados por el equipo del DIF Coahuila, al reiterar su respaldo permanente para continuar impulsando acciones en beneficio de los 38 municipios del estado.

$!El gobernador y la presidenta del DIF durante la presentación de resultados.
El gobernador y la presidenta del DIF durante la presentación de resultados. FOTO: VANGUARDIA/FRANCISCO MUÑIZ

En su mensaje, Liliana Salinas subrayó que el DIF Coahuila trabaja de manera coordinada y transversal para potencializar los apoyos sociales, al señalar que la institución es “el corazón social de Coahuila”, el cual late fuerte gracias al trabajo en equipo, la voluntad y la convicción de mejorar la calidad de vida de la población.

La presidenta honoraria expuso que los resultados presentados se sustentan en 11 áreas de acción: atención a niñas, niños y adolescentes; personas mayores; discapacidad e inclusión; desarrollo familiar; vida y salud; salud mental y adicciones; alimentos nutritivos; centros de asistencia social; voluntariado; atención ciudadana; y el Centro de Atención y Protección Integral para Mujeres.

$!Liliana Salinas durante su mensaje en el Informe de Resultados 2024–2026.
Liliana Salinas durante su mensaje en el Informe de Resultados 2024–2026. FOTO: VANGUARDIA/FRANCISCO MUÑIZ

Destacó que los avances logrados son producto del trabajo diario, la coordinación interinstitucional y la cercanía con la gente, además de agradecer el respaldo del gobernador para fortalecer proyectos estratégicos como la nueva Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, el impulso a la Pronnif y el fortalecimiento de los Centros de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres.

Liliana Salinas también reconoció la labor de Paola Rodríguez, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, al señalar que ambas instancias trabajan de manera complementaria para atender las principales causas sociales del estado y avanzar “a pasos de gigante” en la construcción de la grandeza de Coahuila.

$!Autoridades estatales durante la presentación del informe del DIF Coahuila.
Autoridades estatales durante la presentación del informe del DIF Coahuila. FOTO: VANGUARDIA/FRANCISCO MUÑIZ

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez felicitó al equipo del DIF Coahuila y destacó que, junto con Inspira, representan dos pilares fundamentales de su administración para atender problemáticas sociales de forma integral y transversal.

Asimismo, agradeció la participación de los organismos de la sociedad civil y del sector empresarial, al recordar que a través del Impuesto Sobre Nómina se conformó un fideicomiso histórico que hoy cuenta con mil 700 millones de pesos destinados a proyectos de seguridad, infraestructura, educación, salud y desarrollo social.

