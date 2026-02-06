Gobierno y sociedad, aliados: entregan apoyos por 6.5 mdp a 55 OSC en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 6 febrero 2026
    Gobierno y sociedad, aliados: entregan apoyos por 6.5 mdp a 55 OSC en Torreón
    Autoridades municipales reiteraron que el apoyo es una inversión en la gente. FOTO VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El alcalde Román Alberto Cepeda encabezó la entrega de apoyos a organismos que atienden a sectores vulnerables

TORREÓN, COAH.- Con una inversión superior a los 6.5 millones de pesos, el alcalde Román Cepeda encabezó la firma de convenio y entrega de apoyos económicos a 55 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), como parte del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTA).

Durante el acto, el Presidente Municipal destacó que estos recursos representan una política pública basada en la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno, orientada a fortalecer a las asociaciones que trabajan directamente con los sectores más vulnerables de la región.

TE PUEDE INTERESAR: Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo

$!Román Alberto Cepeda dio su mensaje en el evento de entrega de recursos.
Román Alberto Cepeda dio su mensaje en el evento de entrega de recursos. FOTO VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

“Estos apoyos, más que cifras, hablan de voluntad y trabajo en equipo. No hay nadie más fuerte que todos juntos; así, sociedad y Gobierno, trabajamos por construir un mejor Torreón”, expresó Cepeda González.

El edil subrayó que Torreón y Coahuila se distinguen a nivel nacional por contar con uno de los mayores números de organizaciones no gubernamentales, lo que refleja una sociedad activa y participativa, además de vincular esta cohesión social con los niveles de seguridad que registra la entidad.

“Por eso hoy Coahuila es el estado más seguro del país y Torreón la segunda ciudad más segura en su categoría. Seguiremos trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez por lo más valioso que tiene esta tierra: su gente”, afirmó.

HABLA LA PRESIDENTA HONORARIA

Por su parte, Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, informó que desde el inicio de la administración se llevó a cabo un proceso de revisión y ordenamiento del padrón de organismos civiles, con el objetivo de garantizar que cuenten con capacitación, acompañamiento legal, administrativo y operativo.

$!Selina Bremer de Cepeda explicó el proceso de ordenamiento del padrón de OSC.
Selina Bremer de Cepeda explicó el proceso de ordenamiento del padrón de OSC. FOTO VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Los apoyos benefician a 55 organismos que atienden principalmente a personas con discapacidad, así como a grupos en situación de abandono y vulnerabilidad. En representación de la sociedad civil, Beatriz Villareal de Meza agradeció el respaldo económico, que permitirá dar continuidad a proyectos educativos y de salud en la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Somos los abogados de niñas y niños’: Pronnif fija postura sobre violencia vicaria en Coahuila

En el evento participaron también Ivonne Espinoza Torres, de DIF Coahuila, y Hugo Dávila Prado, coordinador de Mejora Coahuila. Al cierre, las autoridades coincidieron en que el respaldo a las OSC no es un donativo, sino una inversión estratégica para fortalecer el tejido social de La Laguna.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
organizaciones civiles
ciudadanía

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
SRE: Mirando a lo lejos

SRE: Mirando a lo lejos
true

Amparan a Adán y a la 4T una rampante impunidad
true

POLITICÓN: De alcaldes a peces gordos... ¿Operación Enjambre apunta a más estados?
Familiares de la propietaria denunciaron que personas ajenas derribaron parte de la barda del inmueble ubicado en la calle Evaristo Madero 921, en el centro de Saltillo.

Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo
Stellantis está reconociendo que sus activos valen menos después de fuertes inversiones para la producción de vehículos eléctricos.

Stellantis cae por 26 mil 500 mdd debido a retirada de vehículos eléctricos
¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la firma del histórico acuerdo comercial que busca estrechar los vínculos económicos entre ambas naciones.

Argentina y EU firman un amplio acuerdo comercial que profundiza su alianza
El conflicto en Ucrania y otras tensiones globales contrastan con la “neutralidad política” que el Comité Olímpico Internacional intenta promover en Milán-Cortina.

Los Juegos Olímpicos promueven la armonía mundial. El mundo va en dirección opuesta