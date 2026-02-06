Gobierno y sociedad, aliados: entregan apoyos por 6.5 mdp a 55 OSC en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con una inversión superior a los 6.5 millones de pesos, el alcalde Román Cepeda encabezó la firma de convenio y entrega de apoyos económicos a 55 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), como parte del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTA). Durante el acto, el Presidente Municipal destacó que estos recursos representan una política pública basada en la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno, orientada a fortalecer a las asociaciones que trabajan directamente con los sectores más vulnerables de la región. TE PUEDE INTERESAR: Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo

“Estos apoyos, más que cifras, hablan de voluntad y trabajo en equipo. No hay nadie más fuerte que todos juntos; así, sociedad y Gobierno, trabajamos por construir un mejor Torreón”, expresó Cepeda González. El edil subrayó que Torreón y Coahuila se distinguen a nivel nacional por contar con uno de los mayores números de organizaciones no gubernamentales, lo que refleja una sociedad activa y participativa, además de vincular esta cohesión social con los niveles de seguridad que registra la entidad. “Por eso hoy Coahuila es el estado más seguro del país y Torreón la segunda ciudad más segura en su categoría. Seguiremos trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez por lo más valioso que tiene esta tierra: su gente”, afirmó. HABLA LA PRESIDENTA HONORARIA Por su parte, Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, informó que desde el inicio de la administración se llevó a cabo un proceso de revisión y ordenamiento del padrón de organismos civiles, con el objetivo de garantizar que cuenten con capacitación, acompañamiento legal, administrativo y operativo.