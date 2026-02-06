Gobierno y sociedad, aliados: entregan apoyos por 6.5 mdp a 55 OSC en Torreón
El alcalde Román Alberto Cepeda encabezó la entrega de apoyos a organismos que atienden a sectores vulnerables
TORREÓN, COAH.- Con una inversión superior a los 6.5 millones de pesos, el alcalde Román Cepeda encabezó la firma de convenio y entrega de apoyos económicos a 55 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), como parte del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTA).
Durante el acto, el Presidente Municipal destacó que estos recursos representan una política pública basada en la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno, orientada a fortalecer a las asociaciones que trabajan directamente con los sectores más vulnerables de la región.
“Estos apoyos, más que cifras, hablan de voluntad y trabajo en equipo. No hay nadie más fuerte que todos juntos; así, sociedad y Gobierno, trabajamos por construir un mejor Torreón”, expresó Cepeda González.
El edil subrayó que Torreón y Coahuila se distinguen a nivel nacional por contar con uno de los mayores números de organizaciones no gubernamentales, lo que refleja una sociedad activa y participativa, además de vincular esta cohesión social con los niveles de seguridad que registra la entidad.
“Por eso hoy Coahuila es el estado más seguro del país y Torreón la segunda ciudad más segura en su categoría. Seguiremos trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez por lo más valioso que tiene esta tierra: su gente”, afirmó.
HABLA LA PRESIDENTA HONORARIA
Por su parte, Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, informó que desde el inicio de la administración se llevó a cabo un proceso de revisión y ordenamiento del padrón de organismos civiles, con el objetivo de garantizar que cuenten con capacitación, acompañamiento legal, administrativo y operativo.
Los apoyos benefician a 55 organismos que atienden principalmente a personas con discapacidad, así como a grupos en situación de abandono y vulnerabilidad. En representación de la sociedad civil, Beatriz Villareal de Meza agradeció el respaldo económico, que permitirá dar continuidad a proyectos educativos y de salud en la ciudad.
En el evento participaron también Ivonne Espinoza Torres, de DIF Coahuila, y Hugo Dávila Prado, coordinador de Mejora Coahuila. Al cierre, las autoridades coincidieron en que el respaldo a las OSC no es un donativo, sino una inversión estratégica para fortalecer el tejido social de La Laguna.