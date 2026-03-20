Coahuila: Lobos en Acción festeja segundo aniversario de liderazgo estudiantil con impacto social

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Coahuila
/ 20 marzo 2026
    Coahuila: Lobos en Acción festeja segundo aniversario de liderazgo estudiantil con impacto social
    Estudiantes de la UAdeC celebraron el segundo aniversario de Lobos en Acción con actividades que fortalecen el liderazgo juvenil. CORTESÍA

Iniciativa universitaria reúne a jóvenes que impulsan proyectos colaborativos enfocados en comunidad, cultura y desarrollo integral

En un entorno marcado por el entusiasmo, el sentido de pertenencia y la vocación de servicio, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación de Extensión Universitaria, conmemoró el segundo aniversario del programa “Lobos en Acción”, destacando la participación activa de cientos de estudiantes comprometidos con el liderazgo juvenil y la transformación social.

La explanada del edificio de Rectoría fue el punto de encuentro para esta celebración, encabezada por el rector Octavio Pimentel Martínez, acompañado por el tesorero Evaristo Alférez Rodríguez; el coordinador de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera; y la subcoordinadora de Responsabilidad Social, Daniela Valdés Barrón, junto a directivos y alumnos de las unidades Sureste, Laguna y Norte.

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FORMACIÓN CON SENTIDO SOCIAL

Durante su intervención, el rector Octavio Pimentel Martínez reconoció la confianza de los estudiantes en este proyecto, subrayando que su participación fortalece competencias clave tanto en el ámbito profesional como en el desarrollo humano.

Compartió además su experiencia personal en iniciativas de liderazgo durante su etapa universitaria, lo que —afirmó— le permitió dimensionar la relevancia de fomentar espacios que impulsen el crecimiento integral de las y los jóvenes.

En ese sentido, destacó que la UAdeC ha reorientado su modelo de liderazgo hacia una perspectiva que trasciende lo individual, privilegiando la generación de impactos positivos en el entorno social. Exhortó a la comunidad estudiantil a conducirse con congruencia, responsabilidad y disciplina, valores que identifican a la institución.

Por su parte, el coordinador de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera, señaló que a dos años de su creación, Lobos en Acción se ha consolidado como una plataforma sólida de participación estudiantil con enfoque social.

$!El programa suma más de mil 100 participantes organizados en comités que impulsan iniciativas sociales, culturales y ambientales.
El programa suma más de mil 100 participantes organizados en comités que impulsan iniciativas sociales, culturales y ambientales. CORTESÍA

Detalló que el programa ha logrado integrar 65 comités en diversas escuelas y facultades de las tres unidades académicas, sumando actualmente más de mil 100 estudiantes que impulsan iniciativas en ámbitos como cultura, deporte, medio ambiente, equidad de género y desarrollo académico.

ACCIONES QUE TRASCIENDEN EL AULA

Uno de los rasgos distintivos del programa, explicó Hernández Barrera, es su estructura horizontal, que promueve la colaboración sin jerarquías y permite que los propios estudiantes diseñen sus proyectos y líneas de acción.

Este esquema ha derivado en la realización de más de 300 actividades con impacto tanto al interior de la universidad como en la sociedad. Entre ellas destacan visitas a hospitales, asilos y casas hogar, campañas de reforestación, así como colectas de insumos, reflejo del compromiso social que caracteriza a la comunidad estudiantil.

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