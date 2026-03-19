Saltillo fortalece apoyo social con donación de más de 14 mil pañales al DIF

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Saltillo
/ 19 marzo 2026
    Saltillo fortalece apoyo social con donación de más de 14 mil pañales al DIF
    El evento “Eli, la Jirafa sin Manchas” logró reunir recursos gracias a la participación de ciudadanos comprometidos con causas sociales. CORTESÍA

El DIF Saltillo recibió 14 mil 200 pañales recaudados mediante un evento con causa que reunió a voluntarios y ciudadanía, fortaleciendo la atención a sectores vulnerables

El Sistema DIF Saltillo recibió una donación de 14 mil 200 pañales, resultado del evento con causa “Eli, la Jirafa sin Manchas”, iniciativa que reunió a ciudadanos en torno a la solidaridad y el apoyo a sectores vulnerables.

La entrega fue encabezada por la presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo, quien destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso social de la comunidad y permiten ampliar la cobertura de atención a niñas, niños y adolescentes que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

$!Luly López Naranjo destacó que la suma de voluntades permite ampliar el alcance de los programas asistenciales del DIF.
Luly López Naranjo destacó que la suma de voluntades permite ampliar el alcance de los programas asistenciales del DIF. CORTESÍA

En el evento también estuvieron presentes el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, y la directora del Voluntariado, Melissa Quijano Aguirre, quienes respaldaron la importancia de mantener este tipo de iniciativas solidarias.

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El evento fue organizado por Lorena González Valdés, coordinadora del Voluntariado del DIF Saltillo, en el marco del cumpleaños de Elisabetta Gentiloni González. Gracias a la participación de los llamados “Corazones Voluntarios”, se logró recaudar un total de 70 mil pesos, monto que fue destinado a la adquisición de pañales para su posterior distribución.

Durante la entrega, López Naranjo subrayó que la suma de esfuerzos entre sociedad civil y autoridades permite generar un impacto directo en la calidad de vida de quienes más lo necesitan. En tanto, Lorena González, acompañada de sus hijos, agradeció a los participantes por sumarse a la causa y reiteró que el proyecto “Eli, la Jirafa sin Manchas” busca promover la inclusión desde la infancia mediante una historia con enfoque social.

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Cabe destacar que el programa “Corazones Voluntarios” ha cobrado relevancia nacional, al ser reconocido recientemente en los Premios Nacionales Buen Gobierno Municipal 2025, celebrados en la Ciudad de México, por su contribución a fortalecer la participación ciudadana en acciones de asistencia social.

En el evento también estuvieron presentes el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, y la directora del Voluntariado, Melissa Quijano Aguirre, quienes respaldaron la importancia de mantener este tipo de iniciativas solidarias.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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