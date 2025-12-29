Aumenta 50% abandono de proyectos emprendedores en Coahuila

Durante 2025, en Coahuila se perdieron 3 mil 389 negocios de emprendedores locales, lo que representó un aumento de 49.5 por ciento respecto a la estadística del año anterior (2024).

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), misma que toma como referencia los primeros trimestres de cada año, en la entidad se registraron este año 3 mil 389 eventos de abandono o pérdida de negocios propios, es decir, establecimientos que se vieron obligados a cerrar por diferentes motivos.

A detalle, la encuesta señala que del total, en al menos 2 mil 753 casos los cierres se debieron a que los emprendedores reportaron situaciones adversas al desarrollo de su actividad, en 483 no se especificaron las razones y en los 153 restantes se argumentan motivos personales.

Con la estadística de 2025, la pérdida de negocios propios sufrió en Coahuila un incremento de 49.5 por ciento en comparación con el primer trimestre del 2024, cuando se registraron dos mil 267 casos de este tipo.

A detalle, el INEGI destaca que desde el 2013, Coahuila no había reportado un indicador tan alto en este tipo de eventos que implican a su vez la pérdida de empleos.

En sus registros, el INEGI dice que durante ese año, Coahuila reportó tres mil 815 casos de abandono o pérdida de negocio propio; luego en 2014 fueron dos mil 96; en 2015 otros dos mil 564; en el 2016, fueron mil 240; en el 2017, fueron dos mil 374; en el 2018, fueron dos mil 465; luego en 2019, fueron dos mil 880; en el 2020, otros dos mil 983; en 2021, se dieron dos mil 983; en el 2022 fueron dos mil 853 y en el 2023 fueron dos mil 818.

Coahuila figura como la sexta entidad donde más casos de este tipo se registraron todo el país, solo después de Ciudad de México, con nueve mil 848 casos; Estado de México, con siete mil 580; Puebla, con cuatro mil 139; Nuevo León, con tres mil 489; y Veracruz, con tres mil 438.