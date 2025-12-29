Saltillo: Frente frío 25 vacía campamentos improvisados afuera de hospitales

    La combinación de frío y humedad redujo la permanencia de personas en espacios abiertos. FOTO: VANGUARDIA/HOMERO SÁNCHEZ

Las bajas temperaturas obligaron a familiares de pacientes a retirarse durante la madrugada y la mañana

Ante el ingreso del frente frío número 25, autoridades municipales y estatales han habilitado albergues con capacidad para resguardar hasta 10 mil personas en Coahuila; sin embargo, la ciudadanía también ha tomado medidas por cuenta propia.

En un recorrido realizado por VANGUARDIA se constató que, durante la madrugada y el transcurso de la mañana, los campamentos improvisados por familiares de pacientes del Hospital General y del Hospital del Niño fueron retirados para evitar la exposición al frío.

Únicamente una persona en situación de calle permanece en el lugar, resguardándose con plásticos y cobijas que improvisan una especie de casa de campaña.

Asimismo, durante la tarde de este lunes, cuando la neblina se intensificó, se registró una ligera lluvia y la temperatura descendió hasta cerca de los 4 grados centígrados, las personas que permanecían en el exterior de los hospitales acompañando a familiares hospitalizados optaron por retirarse.

Con el objetivo de prevenir muertes asociadas a las bajas temperaturas, el Gobierno de Coahuila activó un operativo de protección ciudadana que contempla la habilitación de cerca de 100 refugios temporales distribuidos en las cinco regiones del estado.

El subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán García, informó que se mantiene presencia permanente en territorio para detectar a personas que pernoctan en la vía pública o que se encuentran de paso por la entidad.

De igual forma, la ciudadanía puede reportar estos casos al número de emergencias 911, a fin de que elementos de seguridad se acerquen y ofrezcan el traslado a alguno de los albergues habilitados.

Las autoridades precisaron que los traslados son voluntarios y que en los refugios se brinda calefacción, alimentos y cobijas.

Este descenso térmico coincide con la temporada de infecciones respiratorias, que ya acumula más de 378 mil casos en el estado, por lo que se ha reiterado el llamado a extremar cuidados para proteger la salud y la integridad física dentro de los hogares.

Protección Civil exhortó a la población a evitar el uso de anafres, braseros o carbón al interior de las viviendas, con el fin de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Temas


Clima
Frente Frío
ciudadanía

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

