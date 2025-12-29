Saltillo: Frente frío 25 vacía campamentos improvisados afuera de hospitales

Ante el ingreso del frente frío número 25, autoridades municipales y estatales han habilitado albergues con capacidad para resguardar hasta 10 mil personas en Coahuila; sin embargo, la ciudadanía también ha tomado medidas por cuenta propia.

En un recorrido realizado por VANGUARDIA se constató que, durante la madrugada y el transcurso de la mañana, los campamentos improvisados por familiares de pacientes del Hospital General y del Hospital del Niño fueron retirados para evitar la exposición al frío.

Únicamente una persona en situación de calle permanece en el lugar, resguardándose con plásticos y cobijas que improvisan una especie de casa de campaña.

Asimismo, durante la tarde de este lunes, cuando la neblina se intensificó, se registró una ligera lluvia y la temperatura descendió hasta cerca de los 4 grados centígrados, las personas que permanecían en el exterior de los hospitales acompañando a familiares hospitalizados optaron por retirarse.

Con el objetivo de prevenir muertes asociadas a las bajas temperaturas, el Gobierno de Coahuila activó un operativo de protección ciudadana que contempla la habilitación de cerca de 100 refugios temporales distribuidos en las cinco regiones del estado.

El subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán García, informó que se mantiene presencia permanente en territorio para detectar a personas que pernoctan en la vía pública o que se encuentran de paso por la entidad.