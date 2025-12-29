En 2025 se mejoró la calidad de vida de las familias de Coahuila: Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que 2025 fue un año con logros y resultados que impactan de manera positiva la calidad de vida de las familias coahuilenses.

En un balance del año, el mandatario estatal destacó que Coahuila cerró como el segundo estado más seguro de México y el más seguro del norte del País, mientras Saltillo figura como la capital con mayor seguridad. En tanto, Piedras Negras y Acuña son las fronteras más seguras y Torreón está entre las 15 ciudades más seguras a nivel nacional.

Por otro lado, Jiménez Salinas dijo que se invirtieron miles de millones de pesos en obras que generaron cientos de empleos, como en La Laguna con el programa de recarpeteo, el sistema vial Abastos-Independencia y el bulevar La Joya-La Partida.

En la Región Sureste, se concretó la ampliación del bulevar Nazario Ortiz, el bulevar Los Pastores y la ampliación a cuatro carriles de la carretera a Derramadero; en la Región Centro el libramiento Carlos Salinas de Gortari; en la Norte y Carbonífera el bulevar Chuy María Ramón, el arranque de la Ruta Fiscal y la rehabilitación de la Autopista Premier.

En materia de desarrollo económico, la entidad cierra con más de 147 nuevos proyectos de 17 países, con una inversión de más de 150 mil millones de pesos y miles de empleos.

Por otro lado, se invierten 800 millones de pesos para los aeropuertos de Coahuila, además de que se anunciaron nuevos vuelos para potenciar la conectividad del estado, que se mantuvo en segundo lugar nacional de exportaciones.

En coordinación con el gobierno federal, se invierten 500 millones de pesos en industrialización de la carne, mejoramiento genético y sanidad animal.

Jiménez Salinas destacó que Saltillo y Torreón están entre las 10 ciudades más competitivas del País y que la entidad es primer lugar en formalidad laboral.

Por otro lado, con la estrategia Impulso Educativo se han entregado 30 camiones de transporte escolar, además de que 180 escuelas rurales ya tienen internet y se construyen aulas, canchas, techumbres y baños en escuelas.

Además 530 mil niños y adolescentes recibieron paquetes de útiles escolares gratuitos y todos los alumnos de las escuelas rurales recibieron uniformes y tenis gratis

En salud, más 30 mil personas adultas mayores y con discapacidad tienen su tarjeta de la Salud Popular con acceso a medicamentos, consultas, análisis y operaciones gratis. También se rehabilitaron los 14 Hospitales Generales y se modernizaron los 133 Centros de Salud; en todo ellos existe un 85 por ciento de abasto de medicamentos.

En turismo, se llevaron a cabo el Festival del Rodeo Saltillo 2025, la Coahuila 1000 Desert Rally, el partido amistoso México-Uruguay, la Gran Cabalgata de Sabinas, el Running Las Vacas, la tradicional Feria de San Buenaventura, o la Ruta Vinos y Dinos.

Con el Programa Mujeres Echadas Pa’ Delante, más de cinco mil mujeres se han graduado de preparatoria y más de cuatro mil 300 estudian una carrera profesional.

Con la estrategia Mejora, más de mil 500 millones de pesos se aplican en Obras Sociales a Pasos de Gigante, como pavimento, recarpeteo y bacheo, techos, electrificación, agua, drenaje, cuartos adicionales.

Finalmente, a través del DIF Coahuila, se implementó el programa Vive Libre Sin Drogas, se remodeló la Casa Rosa y está en proceso de remodelación la Casa Azul.