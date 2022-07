Coahuila: madres de detenidos por homicidio en Centro de Rehabilitación piden al dueño ‘dar la cara’

Frontera, Coahuila.- Madres y esposas de los detenidos por el homicidio de un interno en el anexo Escudo de Salvación se manifestaron en la plaza principal de la ciudad para exigir que Erick Alfaro -propietario del centro- y a sus escoltas ‘den la cara’ a las autoridades.

Las manifestantes declararon que los detenidos son inocentes y que los verdaderos responsables son el propietario del centro y sus guardaespaldas por el homicidio de Jesús ‘Jesse’ Alfredo Salayandia y las lesiones contra Jonathan Pérez, Honorio Suárez y Juan Dueñas, por lo que exhortaron a las autoridades a ‘investigar y encarcelar a los verdaderos asesinos’.

“Por favor. Gente inocente pagando lo que hicieron Erick y sus guaruras”, gritaban las inconformes que se manifestaron.

Las mujeres dijeron que el Centro de Rehabilitación Escudo de Salvación A.C. nunca fue ningún escudo ni ninguna salvación para los adictos que ahí ingresaban sus familias con el fin de que superaran la enfermedad, pues siempre fueron agredidos y amenazados para que no informaran nada a sus parientes.

“Mi hijo intentó escapar y por eso fue el castigo y las uñas de sus pies jamás le volvieron a salir. Mi hijo es de los que están detenidos injustamente por que la verdad es que ellos estaban amenazados, atemorizados, porque les decían que iban a ir a la casa mía y a la casa de su esposa. Eso no era un anexo, era una antesala del infierno”, dijo la maestra Idalia, madre de uno de los detenidos.

Así mismo, destacaron que el Centro de Rehabilitación únicamente fue un negocio donde se lavaba dinero, por ello exigieron a las autoridades congelar las cuentas del propietario quien hasta el día de esta publicación permanece prófugo de la justicia.

“Ese dinero les pertenece a las familias que con tanto sacrificio pagaban y no les daban ni ellos de comer. Nosotros llevábamos comida los domingos y miércoles, creo que ni llegaban a mano de los muchachos, les pasaban por una cámara pero al momento que se desaparecían de la cámara les quitaban las cosas, estoy hablando de cereales, porque ellos me decían tráigale algún antojo maestra, algo que su hijo sepa usted que le gusta, pues obviamente yo me desvivía porque yo estaba pagando, yo le llevaba cereal, leche, mariscos”.

El grupo de inconformes pidieron a Alfaro de la cara si es que él es inocente.

“Que caiga quien tenga que caer y que salgan las personas que son inocentes que son nuestros familiares, por eso estamos aquí: que toda la sociedad sepa. Nos compete a todos para que nadie crea algo que no es, ahí era un infierno donde los muchachos sufrían porque los dejaron parados más de 10 o 24 horas”, exclamaron.

Son Dagoberto “N”, Axel “N”, Noe Tiburcio “N”, Daniel Alberto “N, Rodolfo “N” y Mario “N” los detenidos por el homicidio de Jesse y las lesiones contra otros compañeros, ellos fueron vinculados a proceso por un juez de control y están recluidos en el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo por un plazo de cuatro meses mientras continúa la investigación por la Fiscalía General del Estado.

Laura García dijo que si es posible viajarán a la Ciudad de México a pedir apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se castigue a los verdaderos responsables.