Miguel Ángel Riquelme Solís asume la alcaldía de Torreón con un llamado a la unidad y la continuidad administrativa

TORREÓN, COAH.– Miguel Ángel Riquelme Solís asumió este jueves la alcaldía de Torreón, luego de que el Congreso del Estado lo designara para concluir el periodo constitucional 2024-2027, tras el fallecimiento de Román Alberto Cepeda González. La toma de protesta se llevó a cabo durante la Cuarta Sesión Solemne de Cabildo, con la asistencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas; integrantes del Ayuntamiento; legisladores; autoridades del Poder Judicial; mandos militares; representantes del sector empresarial y ciudadanos.

Una vez que se dio lectura al Decreto 507, emitido por el Congreso del Estado, Riquelme Solís rindió la protesta de ley y asumió formalmente la titularidad del Gobierno Municipal. En su primer mensaje como alcalde, reconoció las circunstancias excepcionales en las que llega al cargo. “Nadie habría querido que esta responsabilidad surgiera así. La partida de mi amigo Román Alberto Cepeda González deja un vacío significativo en la esfera pública y en la administración de Torreón”. Riquelme subrayó que su gestión no representa un cambio de rumbo, sino el seguimiento al plan de trabajo respaldado por el voto ciudadano.

“No inicia un gobierno distinto; continúa el proyecto que los torreonenses eligieron democráticamente. Esta continuidad institucional fortalece nuestra democracia y la asumo con la responsabilidad, humildad y experiencia que exige nuestra ciudad”. El ahora alcalde, quien solicitó licencia a su cargo como senador para asumir esta responsabilidad, reiteró su compromiso con el servicio público. “Regreso a Torreón para trabajar con diálogo y entregar resultados”. Asimismo, señaló que el orden será el eje rector de su administración. “Gobernar requiere poner orden en finanzas, administración y procesos; es la única forma de maximizar el uso de los recursos”. En materia de seguridad, aseguró que mantendrá la coordinación con los distintos órdenes de gobierno.

“El desarrollo, la inversión y la confianza dependen de la seguridad. Continuaremos el trabajo coordinado con el Estado, la Federación y las fuerzas castrenses”. Al dirigirse al gobernador Jiménez Salinas, aseguró: “Gobernador, le garantizamos que Torreón no será terreno para grupos delictivos ni extorsionadores que dañen a nuestra sociedad y sector productivo”. Asimismo, se comprometió a priorizar el abasto de agua, la infraestructura vial, la recuperación de espacios y la modernización del transporte público. Concluyó convocando a la unidad social para cerrar la gestión con resultados tangibles.

TRABAJO EN EQUIPO Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas refrendó el respaldo del Gobierno del Estado al municipio. “Felicito al alcalde Miguel Ángel Riquelme y le deseo éxito. Torreón es fundamental para Coahuila y seguiremos trabajando en equipo”. El mandatario destacó la experiencia del nuevo presidente municipal. “Miguel Riquelme es un hombre de resultados y experiencia. Conocer el funcionamiento municipal garantiza que el ritmo de trabajo no disminuya”.

Jiménez Salinas aseguró que la llegada de Riquelme representará un factor de estabilidad y unidad para Torreón. En cuanto a la estrategia de seguridad, enfatizó: “En seguridad no habrá retrocesos. Seguiremos blindando a Torreón, La Laguna y Coahuila, manteniendo al estado como uno de los más seguros del país”. Asimismo, el Ejecutivo estatal anunció un paquete de inversión histórica junto al alcalde para fortalecer servicios básicos y el desarrollo urbano, reiterando que la coordinación entre sociedad y gobierno es la clave para el bienestar de las familias.

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Sandra G. Gómez Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR). Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información. Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda. Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna