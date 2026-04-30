Coahuila mantiene blindaje y monitoreo ante violencia en estados vecinos

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Coahuila
/ 30 abril 2026
    Coahuila mantiene blindaje y monitoreo ante violencia en estados vecinos
    Autoridades estatales y fuerzas de seguridad participan en estrategias conjuntas para mantener vigilancia en la entidad. CORTESÍA

Secretario de Gobierno señala que la situación en Sinaloa se revisa en mesas de seguridad; destaca coordinación institucional

El secretario de Gobierno de Coahuila, Oscar Pimentel González, aseguró que la entidad mantiene un monitoreo permanente sobre la operación de bandas de narcotráfico en estados vecinos.

Indicó que la situación en Sinaloa es un tema recurrente en las mesas estatales de seguridad, donde se analizan los indicadores de violencia. Señaló que dicha entidad encabeza las cifras de homicidios dolosos en el país.

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“Vemos cada semana en las mesas estatales de seguridad donde Sinaloa reporta el mayor número de homicidios dolosos; nos debe llevar a apreciar qué es lo que tenemos aquí”, afirmó.

A pesar de los señalamientos de la justicia de Estados Unidos sobre ese estado, subrayó que Coahuila mantiene una relación institucional con el gobierno sinaloense.

“La obligación del gobierno de Coahuila es mantener siempre una relación institucional con los gobiernos, con Sinaloa y con todos los estados del país”, puntualizó.

Respecto al proceso electoral, adelantó que los aspirantes a cargos públicos deberán mostrar una conducta íntegra ante la ciudadanía.

“En Coahuila vamos a iniciar un proceso electoral donde los candidatos deben demostrar esa conducta; la postura de la presidenta fue clara: que se investigue y se continúe el proceso legal”, añadió.

Finalmente, reiteró que el blindaje estatal se mantiene activo y que la prioridad es garantizar condiciones de seguridad para la jornada electoral.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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