Revelan que AMLO ordenó investigar a Rocha Moya por presuntos vínculos con ‘Los Chapitos’

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México
/ 30 abril 2026
    Revelan que AMLO ordenó investigar a Rocha Moya por presuntos vínculos con ‘Los Chapitos’
    Reportes indican que Rubén Rocha Moya fue vigilado por inteligencia federal durante el gobierno de AMLO por presuntos vínculos con “Los Chapitos”. VANGUARDIA

Reportes señalan que Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar a Rubén Rocha Moya por presuntos nexos con “Los Chapitos” en Sinaloa

Luego de las acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, reportes señalan que el mandatario estatal habría sido investigado previamente por el gobierno federal mexicano durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con información publicada por el medio Proceso, el entonces titular del Ejecutivo federal habría instruido a instancias de inteligencia dar seguimiento directo a Rocha Moya ante sospechas de presuntos nexos con la facción conocida como “Los Chapitos”, ligada a Joaquín Guzmán Loera.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-vamos-a-cubrir-a-nadie-sheinbaum-pide-pruebas-contundentes-a-eu-en-caso-rocha-moya-fgr-investigara-caso-HG20377624

INVESTIGACIÓN CONTRA ROCHA MOYA Y SU HIJO FUE ORDENADA DESDE EL GOBIERNO FEDERAL

Según los reportes, el Centro Nacional de Inteligencia y servicios de inteligencia militar “dan seguimiento personal y mantienen vigilado” a Rubén Rocha Moya, en una operación que habría sido ordenada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y con el aval de la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

Los documentos citados refieren que la vigilancia no solo se enfocó en el mandatario estatal, sino también en su entorno cercano. En particular, se menciona a su hijo, José Rocha Ruiz, quien habría sido considerado en las líneas de investigación como posible enlace con integrantes de dicha facción criminal.

Asimismo, los reportes refieren que funcionarios del gobierno estatal, entre ellos el titular del Servicio de Administración Tributaria de Sinaloa (SATES), José Carlos Cárdenas Mellado, habrían sido señalados en estas indagatorias.

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RUBÉN ROCHA MOYA ESTUVO FUERTEMENTE VIGILADO TRAS RECIBIR AMENAZAS

Uno de los reportes, titulado “Sinaloa. Gobernador Rocha Moya por temor a sufrir atentado pernocta en Palacio de Gobierno”, detalla que el mandatario habría permanecido en instalaciones oficiales bajo vigilancia permanente, con resguardo de elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, así como el uso de vehículos blindados.

En ese contexto, el propio mandatario reconoció públicamente haber recibido amenazas en septiembre de 2024. “Hay muchos que quieren que me muera, pero pues ese no es un problema de gusto, de tal o cual; y la responsabilidad nuestra hay que asumirla con todos los riesgos”, expresó en ese momento.

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OTRAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Los reportes también mencionan a otros actores dentro del entorno político de Sinaloa, incluyendo al senador Adán Augusto López Hernández y al legislador Enrique Inzunza Cázarez, quienes, según la información, también habrían sido considerados en distintos niveles de observación.

Asimismo, se hace referencia a hechos de alto impacto en la entidad, como el asesinato del exrector universitario Héctor Melesio Cuén y la detención de Ismael Zambada García.

De acuerdo con lo señalado, la Fiscalía General de la República tuvo conocimiento de estas investigaciones y habría atraído algunos casos relevantes relacionados con la violencia en la entidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rocha-moya-se-reunio-con-los-chapitos-antes-de-las-elecciones-2021-asi-operaron-su-triunfo-IH20369616

¿CUÁLES FUERON LAS ACUSACIONES EN ESTADOS UNIDOS?

El señalamiento cobra relevancia tras la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que vincula a Rocha Moya y a otros funcionarios con actividades relacionadas con el narcotráfico, específicamente con el grupo de “Los Chapitos”.

Estas acusaciones se suman a un contexto de violencia en Sinaloa, donde reportes de inteligencia describen disputas internas entre grupos del crimen organizado.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre resoluciones derivadas de estos reportes de inteligencia en México. Por su parte, Rubén Rocha Moya ha rechazado públicamente las acusaciones en su contra.

Con información de Proceso

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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