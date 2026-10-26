Coahuila mantiene libre tránsito y seguridad vial tras manifestaciones de la CANACAR: Manolo Jiménez

El mandatario estatal destacó que las movilizaciones transcurrieron con tranquilidad en la entidad, sin bloqueos ni afectaciones mayores para la ciudadanía y los sectores productivos.

Durante la jornada de manifestaciones pacíficas convocadas a nivel nacional por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), las vialidades de Coahuila se mantuvieron operativas y sin afectaciones a la movilidad, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Todo fluyó con tranquilidad en la parte de Coahuila. Sí, hubo ciertas manifestaciones pacíficas sin mermar o detener el tránsito o el tráfico en ninguna vialidad”, señaló.

Jiménez Salinas explicó que la actuación del gremio transportista refleja las condiciones de seguridad que prevalecen en las carreteras estatales, así como la comunicación constante con las autoridades.

“Eso también lo han manifestado ellos, porque en Coahuila es un lugar seguro para transitar. Y hay una total comunicación con los transportistas y cualquier situación la atendemos de inmediato, entonces por ello no quisieron en la parte de Coahuila generar ningún problema”, afirmó.

Respecto a los reclamos del sector del autotransporte en otras regiones del país, el Gobernador expresó su respaldo a las demandas del gremio para garantizar la seguridad en las rutas de traslado.

“Es que es muy importante garantizar el libre tránsito en todos lados. Que la gente que sale de un lugar pueda llegar segura a su destino”, puntualizó.

Asimismo, resaltó que la falta de condiciones mínimas de seguridad en las carreteras pone en riesgo tanto las mercancías como la integridad de quienes utilizan las vías terrestres.

“Y en el caso de la carga, es doble propósito, porque se conjuga el tema económico con el tema de la seguridad personal de los que manejan el transporte de carga o cualquier automóvil. Entonces. además de que te asaltan, corre tu vida peligro, se van con la carga o la mercancía, pues es doblemente dañino”, advirtió.