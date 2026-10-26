Transportistas descartan bloqueos en carreteras tras acuerdo con SEGOB

Los transportistas de carga suspendieron los bloqueos carreteros programados tras sostener una reunión de negociación con autoridades del Gobierno Federal. Durante este encuentro, los representantes del sector expusieron sus principales exigencias en materia de seguridad, cobros de peaje y regulación administrativa.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) encabezó la mesa de diálogo junto con dependencias federales y estatales para evitar la interrupción del tránsito en las principales vías del país. Como resultado principal del acercamiento, las partes acordaron instalar mesas de trabajo semanales para atender cada punto del pliego petitorio.

PRINCIPALES ACUERDOS Y DEMANDAS DEL SECTOR

La seguridad en los tramos carreteros es la prioridad principal planteada por las organizaciones de transporte. Los choferes y concesionarios exigieron el incremento de patrullajes y operativos para combatir los robos a unidades de carga y frenar las agresiones registradas en rutas críticas del país.

Los costos de peaje y las condiciones viales forman parte de las peticiones centrales. El sector solicitó revisar las tarifas de casetas de cobro, así como acelerar el mantenimiento del asfalto en autopistas que presentan deterioros graves.

El cese a los abusos de autoridad y la entrega de estímulos fiscales completan las solicitudes entregadas a los funcionarios. Los choferes señalaron la necesidad de frenar cobros irregulares en retenes e inspecciones, además de recibir apoyos que amortigüen el alza de insumos operativos.