Transportistas descartan bloqueos en carreteras tras acuerdo con SEGOB

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    Transportistas descartan bloqueos en carreteras tras acuerdo con SEGOB
    Transportistas protestan por extorsiones, cobros ilegales y abuso de autoridad. X

El sector transporte y el Gobierno federal acuerdan una mesa de trabajo para revisar la seguridad en carreteras, peajes e infraestructura vial.

Los transportistas de carga suspendieron los bloqueos carreteros programados tras sostener una reunión de negociación con autoridades del Gobierno Federal. Durante este encuentro, los representantes del sector expusieron sus principales exigencias en materia de seguridad, cobros de peaje y regulación administrativa.

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La Secretaría de Gobernación (SEGOB) encabezó la mesa de diálogo junto con dependencias federales y estatales para evitar la interrupción del tránsito en las principales vías del país. Como resultado principal del acercamiento, las partes acordaron instalar mesas de trabajo semanales para atender cada punto del pliego petitorio.

$!Informe subido por SEGOB acerca de la negociación con los transportistas.
Informe subido por SEGOB acerca de la negociación con los transportistas. X

PRINCIPALES ACUERDOS Y DEMANDAS DEL SECTOR

La seguridad en los tramos carreteros es la prioridad principal planteada por las organizaciones de transporte. Los choferes y concesionarios exigieron el incremento de patrullajes y operativos para combatir los robos a unidades de carga y frenar las agresiones registradas en rutas críticas del país.

Los costos de peaje y las condiciones viales forman parte de las peticiones centrales. El sector solicitó revisar las tarifas de casetas de cobro, así como acelerar el mantenimiento del asfalto en autopistas que presentan deterioros graves.

El cese a los abusos de autoridad y la entrega de estímulos fiscales completan las solicitudes entregadas a los funcionarios. Los choferes señalaron la necesidad de frenar cobros irregulares en retenes e inspecciones, además de recibir apoyos que amortigüen el alza de insumos operativos.

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MESAS DE TRABAJO Y COORDINACIÓN REGIONAL

Las dependencias federales y gobiernos estatales definirán la agenda final durante el transcurso de esta semana. La estrategia contempla mesas técnicas especializadas por región para dar seguimiento puntual a los compromisos asumidos.

La autoridad federal garantizó el libre tránsito en la red carretera nacional mientras se mantengan los canales directos de negociación. Con esta medida se busca evitar pérdidas económicas en el traslado de mercancías y afectaciones a la movilidad de la ciudadanía.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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