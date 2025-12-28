Mujeres las más afectadas por violencia intrafamiliar: llegan al hospital 505 víctimas en el año, en Coahuila

El panorama de la violencia de género en Coahuila durante 2025 presenta un contraste marcado entre las cifras oficiales de delitos graves y la realidad cotidiana en los hogares.

Según datos del Boletín Epidemiológico Nacional, entre enero y la segunda semana de diciembre, las clínicas y hospitales del estado atendieron a 505 mujeres por lesiones derivadas de violencia intrafamiliar, una cifra que supera a los 39 hombres atendidos por la misma causa.

EL HOGAR COMO UNA ZONA DE RIESGO

La violencia en el ámbito privado es una constante alarmante. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha reportado un total de 12,634 casos de violencia familiar notificados en la entidad. En cuanto a las manifestaciones más graves de esta violencia, Coahuila ha contabilizado ocho feminicidios en lo que va del año.

No obstante, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández, señaló el pasado 15 de diciembre en su comparecencia que estas cifras representan una disminución del 55% en el delito de feminicidio en comparación con periodos anteriores.

ALERTA DE GÉNERO

Casos recientes han puesto han acaparado y puesto en los reflectores el tema de la seguridad de las mujeres. El pasado domingo, 21 de diciembre, una mujer con residencia en Parras de la Fuente, sobrevivió tras ser atacada por su pareja con 17 puñaladas; tras la agresión, el hombre se suicidó.

Este incidente se suma al patrón de “suicidio-homicidio” que ha marcado la agenda de seguridad en el estado durante el último año con el reporte de dos casos más, en donde el hecho terminó en la muerte de los dos.

Ante este escenario, diversas colectivas de la región han solicitado formalmente la activación de una Alerta de Violencia de Género (AVG) para Coahuila. Esta petición, presentada originalmente en julio de 2024, permanece actualmente detenida.

SE NECESITAN MÁS RECURSOS

Sofía Díaz Lozano, vocera del colectivo “Mujeres que luchan por mujeres”, ha denunciado en múltiples ocasiones que el proceso para la alerta de género no avanza debido a deficiencias estructurales en el gobierno.

Según las activistas, la Secretaría de las Mujeres carece del personal y presupuesto necesarios para dar seguimiento a los mecanismos requeridos por la ley, lo que ha mantenido el proceso estancado por más de un año.

Las colectivas insisten en que, sin recursos operativos reales para la dependencia estatal las estrategias de prevención y protección seguirán siendo insuficientes para frenar los más de 12 mil casos de violencia familiar reportados en el estado.

