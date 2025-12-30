Coahuila: Mantienen operativo invernal y red de refugios activa ante bajas temperaturas

La Secretaría de Gobierno de Coahuila informó que el Operativo Invernal 2025-2026 se mantiene de manera permanente en las cinco regiones del estado, como medida preventiva ante las bajas temperaturas registradas durante la temporada.

De acuerdo con la dependencia, el despliegue se realiza a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, en coordinación con los 38 municipios, con el objetivo de reducir riesgos y brindar atención a personas en situación de vulnerabilidad, principalmente aquellas que se encuentran en la vía pública o en tránsito por la entidad.

Como parte del operativo, se mantiene habilitada la red estatal de refugios temporales, integrada por alrededor de 100 espacios distribuidos en todo el estado, con capacidad aproximada para 10 mil personas. Estos refugios cuentan con cobijas, así como alimentos y bebidas calientes, y se activan de forma inmediata cuando las temperaturas representan un riesgo para la salud. La ubicación de los refugios puede consultarse en el sitio oficial de Protección Civil del Estado.

Protección Civil detalló que personal estatal y municipal realiza recorridos preventivos constantes para detectar a personas pernoctando en la vía pública, ofrecer cobijas, brindar traslado voluntario a refugios temporales y atender a quienes se encuentren en riesgo por la exposición al frío. En algunos casos, se proporciona abrigo a personas que deciden no acudir a los refugios.

Respecto al pronóstico del tiempo, las autoridades señalaron que para los próximos días se esperan temperaturas mínimas de entre 6 y 12 grados centígrados en las distintas regiones del estado, sin probabilidad significativa de lluvias, aunque se mantiene la vigilancia meteorológica de manera continua.

Finalmente, el Gobierno del Estado exhortó a la población a evitar el uso de anafres, braseros o carbón dentro de las viviendas, utilizar calentadores únicamente en espacios ventilados, proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 9-1-1, disponible las 24 horas.