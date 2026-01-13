Coahuila marca parteaguas nacional en adopciones; instalan juzgado especializado con enfoque integral en la niñez

El Poder Judicial del Estado puso en marcha un juzgado especializado en adopciones que unifica criterios, agiliza procesos y posiciona a Coahuila como referente nacional en la protección del derecho de niñas y niños a vivir en familia.

Este martes fue instalado el Juzgado Especializado en Adopciones del Poder Judicial de Coahuila, una instancia que atenderá procedimientos de todo el estado mediante un modelo de justicia digital y criterios especializados, con el objetivo de reducir tiempos y fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup, señaló que la creación del juzgado es resultado del trabajo coordinado entre el Poder Judicial, el DIF Coahuila y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, lo que permitió diseñar un protocolo de actuación para evitar procesos largos y burocráticos, sin comprometer la seguridad jurídica.

El juzgado tendrá sede en Saltillo, pero contará con competencia en los ocho distritos judiciales del estado y operará principalmente en línea, gracias a la infraestructura digital con la que ya cuenta el Poder Judicial. Actualmente, ya tiene once asuntos asignados.

Durante 2025, en Coahuila se iniciaron 156 procedimientos de adopción, de los cuales 52 fueron promovidos por particulares y 104 correspondieron a niñas y niños bajo acogimiento residencial. Además, se registraron nueve juicios de pérdida de la patria potestad y 42 procedimientos certificados de abandono que beneficiaron a 90 menores.

El 12 de enero se publicó el acuerdo del Consejo de la Judicatura mediante el cual se aprueba la implementación de la función especializada en adopciones y pérdida de la patria potestad en materia familiar, misma que entró en vigor este 13 de enero.

La especialización estará a cargo de la jueza Thalía Esquivel Lumbreras y no implicará un gasto adicional de recursos públicos.

Al asumir esta responsabilidad, la jueza destacó que la especialización representa una forma distinta de impartir justicia, al reconocer que los procesos de adopción definen proyectos de vida y requieren sensibilidad, rigor jurídico y una perspectiva de derechos humanos centrada en la infancia.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, afirmó que esta figura permitirá mayor prontitud y certeza jurídica para niñas y niños que llegan a las instituciones en condiciones de vulnerabilidad, y subrayó que todas las acciones deben mantener una perspectiva de infancia y adolescencia.

Por su parte, la procuradora para Niños, Niñas y la Familia, María Teresa Araiza, señaló que el nuevo juzgado permitirá unificar criterios jurídicos y consolida a Coahuila como un modelo a nivel nacional, al contar con herramientas que han permitido que más de 70 niñas y niños ya vivan en familia. Destacó también que este enfoque reconoce que las infancias tienen voz y deben ser escuchadas en los procesos judiciales, lo que coloca al estado en un nivel distinto en materia de protección integral.

Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre instituciones y la especialización judicial marcan un parteaguas en la justicia familiar de Coahuila, al alinear esfuerzos para garantizar el bienestar del 30 por ciento de la población que representan niñas, niños y adolescentes, considerados no solo el presente, sino el futuro del estado.

