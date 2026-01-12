Con nuevo modelo de justicia Coahuila resuelve 98 por ciento de homicidios: Magistrado

Torreón
/ 12 enero 2026
    Con nuevo modelo de justicia Coahuila resuelve 98 por ciento de homicidios: Magistrado
    Miguel Mery Ayup destacó que la coordinación interinstitucional ha fortalecido la seguridad y la confianza ciudadana. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El nuevo sistema de justicia penal y el trabajo conjunto entre Gobierno, Fiscalía y Poder Judicial marcan un avance histórico contra la impunidad

TORREÓN, COAH.- La coordinación entre el Gobierno del Estado, la Fiscalía General, las corporaciones de Seguridad Pública y el Poder Judicial ha permitido resolver el 98 por ciento de los homicidios registrados en Coahuila, un resultado histórico que refleja avances sustantivos en el combate a la impunidad, informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup.

El magistrado destacó que el nuevo sistema de justicia penal ha consolidado un modelo de trabajo conjunto que prioriza la eficacia en las investigaciones, la transparencia en los procesos y una atención más cercana a la ciudadanía.

Subrayó que, bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez, se ha impulsado una coordinación interinstitucional permanente que hoy se traduce en mejores condiciones de paz y seguridad para la entidad, además de generar un entorno favorable para el desarrollo social y económico.

Mery Ayup señaló que el Poder Judicial ha “cerrado la pinza” en materia de seguridad al modernizar sus procesos y servicios, garantizando una justicia más digna, humana y accesible, con mecanismos innovadores de gestión de casos que priorizan la igualdad de trato.

$!El presidente del Tribunal Superior de Justicia subrayó el papel del trabajo en equipo entre dependencias.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia subrayó el papel del trabajo en equipo entre dependencias. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

En este contexto, anunció que en noviembre será inaugurado el nuevo Palacio de Justicia de Torreón, que concentrará las áreas civil, familiar y mercantil, mientras que la justicia laboral continuará en la prolongación de la calzada Colón y la penal permanecerá junto al Centro de Reinserción Social, por razones de seguridad.

El nuevo complejo, ubicado en la avenida Morelos y calle Valdés Carrillo, contará con cerca de 450 servidores públicos y atenderá a alrededor de mil personas diariamente, con instalaciones diseñadas para brindar mayor comodidad, eficiencia y seguridad a usuarios y trabajadores.

Finalmente, destacó que los mil 950 empleados del Poder Judicial en el estado mantienen el compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura judicial, implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y consolidar el sistema de administración de justicia en las principales regiones de Coahuila.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

