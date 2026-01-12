Con nuevo modelo de justicia Coahuila resuelve 98 por ciento de homicidios: Magistrado
El nuevo sistema de justicia penal y el trabajo conjunto entre Gobierno, Fiscalía y Poder Judicial marcan un avance histórico contra la impunidad
TORREÓN, COAH.- La coordinación entre el Gobierno del Estado, la Fiscalía General, las corporaciones de Seguridad Pública y el Poder Judicial ha permitido resolver el 98 por ciento de los homicidios registrados en Coahuila, un resultado histórico que refleja avances sustantivos en el combate a la impunidad, informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup.
El magistrado destacó que el nuevo sistema de justicia penal ha consolidado un modelo de trabajo conjunto que prioriza la eficacia en las investigaciones, la transparencia en los procesos y una atención más cercana a la ciudadanía.
Subrayó que, bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez, se ha impulsado una coordinación interinstitucional permanente que hoy se traduce en mejores condiciones de paz y seguridad para la entidad, además de generar un entorno favorable para el desarrollo social y económico.
Mery Ayup señaló que el Poder Judicial ha “cerrado la pinza” en materia de seguridad al modernizar sus procesos y servicios, garantizando una justicia más digna, humana y accesible, con mecanismos innovadores de gestión de casos que priorizan la igualdad de trato.
En este contexto, anunció que en noviembre será inaugurado el nuevo Palacio de Justicia de Torreón, que concentrará las áreas civil, familiar y mercantil, mientras que la justicia laboral continuará en la prolongación de la calzada Colón y la penal permanecerá junto al Centro de Reinserción Social, por razones de seguridad.
El nuevo complejo, ubicado en la avenida Morelos y calle Valdés Carrillo, contará con cerca de 450 servidores públicos y atenderá a alrededor de mil personas diariamente, con instalaciones diseñadas para brindar mayor comodidad, eficiencia y seguridad a usuarios y trabajadores.
Finalmente, destacó que los mil 950 empleados del Poder Judicial en el estado mantienen el compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura judicial, implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y consolidar el sistema de administración de justicia en las principales regiones de Coahuila.