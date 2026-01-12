Con nuevo modelo de justicia Coahuila resuelve 98 por ciento de homicidios: Magistrado

TORREÓN, COAH.- La coordinación entre el Gobierno del Estado, la Fiscalía General, las corporaciones de Seguridad Pública y el Poder Judicial ha permitido resolver el 98 por ciento de los homicidios registrados en Coahuila, un resultado histórico que refleja avances sustantivos en el combate a la impunidad, informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup.

El magistrado destacó que el nuevo sistema de justicia penal ha consolidado un modelo de trabajo conjunto que prioriza la eficacia en las investigaciones, la transparencia en los procesos y una atención más cercana a la ciudadanía.

Subrayó que, bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez, se ha impulsado una coordinación interinstitucional permanente que hoy se traduce en mejores condiciones de paz y seguridad para la entidad, además de generar un entorno favorable para el desarrollo social y económico.

Mery Ayup señaló que el Poder Judicial ha “cerrado la pinza” en materia de seguridad al modernizar sus procesos y servicios, garantizando una justicia más digna, humana y accesible, con mecanismos innovadores de gestión de casos que priorizan la igualdad de trato.