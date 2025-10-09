Coahuila: Minimiza Attolini viaje en jet privado de Noroña; ‘lo usó como taxi aéreo en el Estado’

Ante la ola de críticas desatada por la reciente gira por Coahuila del senador Gerardo Fernández Noroña, en la que utilizó una aeronave con un costo estimado de 2 mil dólares por hora, el diputado local de Morena Antonio Attolini Murra, minimizó las críticas al afirmar que el legislador no empleó el avión para trasladarse de Toluca a Torreón, sino únicamente como “taxi aéreo” para sus recorridos dentro del estado.

“El senador Fernández Noroña es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. En una entrevista reciente ya demostró que es mentira que haya viajado de Toluca a Torreón en avión privado y aclaró que utilizó la aeronave como taxi aéreo durante su recorrido por Coahuila”, afirmó Attolini Murra.

La aeronave en cuestión pertenece a un fideicomiso creado ante el Banco de Utah, de acuerdo con información de autoridades estadounidenses difundida por medios nacionales. Esto podría representar una violación a la Ley de Aviación Civil de México, la cual establece que las permisionarias extranjeras que presten servicios aéreos a terceros tienen prohibido realizar prácticas de cabotaje en territorio nacional, incluidas las operadoras de aeronaves de uso particular.