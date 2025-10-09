Coahuila: Minimiza Attolini viaje en jet privado de Noroña; ‘lo usó como taxi aéreo en el Estado’

/ 9 octubre 2025
    Coahuila: Minimiza Attolini viaje en jet privado de Noroña; ‘lo usó como taxi aéreo en el Estado’
    El jet privado que utilizó Noroña en el Estado es propiedad de un fideicomiso del Banco de Utah. Foto: Especial

Por su parte, la priista Luz Elena Morales, presidenta del Congreso local, calificó de incongruente e hipócrita el actuar del senador de la 4T

Ante la ola de críticas desatada por la reciente gira por Coahuila del senador Gerardo Fernández Noroña, en la que utilizó una aeronave con un costo estimado de 2 mil dólares por hora, el diputado local de Morena Antonio Attolini Murra, minimizó las críticas al afirmar que el legislador no empleó el avión para trasladarse de Toluca a Torreón, sino únicamente como “taxi aéreo” para sus recorridos dentro del estado.

“El senador Fernández Noroña es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. En una entrevista reciente ya demostró que es mentira que haya viajado de Toluca a Torreón en avión privado y aclaró que utilizó la aeronave como taxi aéreo durante su recorrido por Coahuila”, afirmó Attolini Murra.

La aeronave en cuestión pertenece a un fideicomiso creado ante el Banco de Utah, de acuerdo con información de autoridades estadounidenses difundida por medios nacionales. Esto podría representar una violación a la Ley de Aviación Civil de México, la cual establece que las permisionarias extranjeras que presten servicios aéreos a terceros tienen prohibido realizar prácticas de cabotaje en territorio nacional, incluidas las operadoras de aeronaves de uso particular.

$!Antonio Attolini, diputado local de Morena, consideró que esta polémica no debe afectar al partido en el Estado, ya que es una “grilla chilanga”.
Antonio Attolini, diputado local de Morena, consideró que esta polémica no debe afectar al partido en el Estado, ya que es una “grilla chilanga”. Foto: Homero Sánchez

Al ser cuestionado sobre cómo esta situación podría afectar a los acompañantes del senador y al partido en el estado, Attolini minimizó el tema al señalar que no resulta relevante para la militancia de Morena en Coahuila juzgar las decisiones de un senador ajeno a la entidad, “sea quien sea”.

El legislador subrayó que la prioridad del partido en la región es consolidar la transformación en Torreón y en los otros 37 municipios, atendiendo los problemas específicos de cada uno. “Esto es una grilla chilanga”, sentenció.

$!Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, criticó el actuar de Noroña al visitar la entidad.
Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, criticó el actuar de Noroña al visitar la entidad. Foto: Homero Sánchez

Por su parte, Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, calificó la situación como “una hipocresía total” y “un doble discurso”.

La diputada recordó que la propia presidenta de la República ha instruido a no utilizar ciertos medios de transporte y a mantener la austeridad, un mandato que, a su juicio, no se está cumpliendo y que además contraviene un decálogo interno del partido.

Consideró que nunca se había visto que militantes de un partido político no respetaran a su presidente de la República. “Incongruente e hipócrita la actuación de Morena”, concluyó.

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

