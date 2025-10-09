Alistan denuncia contra Noroña por uso de avión privado para gira en Coahuila

El abogado y ex senador panista Roberto Gil Zuarth presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos en contra del senador morenista Gerardo Fernández Noroña por el polémico vuelo privado que tomó el fin de semana en Coahuila para trasladarse a cuatro municipios del Estado.

De ese vuelo privado podrían configurarse los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y los que sobrevengan por las conductas relacionadas con una aeronave con matrícula extranjera y la utilización del espacio aéreo mexicano.

“Como yo no quiero que el día de mañana nos digan que nadie no presentó denuncia y, en consecuencia, ‘no pudimos llamarlo a cuentas’, para que no tengamos en el futuro cercano la justificación de que nadie pidió la intervención del Ministerio Público -cuando es claro que pudiera actuar de oficio, incluido el INE-. para que no haya ese pretexto, un ciudadano puede presentar una denuncia de hechos y poner en conocimiento de una autoridad unos hechos públicos y notorios”, explicó el abogado.

Gil Zuarth dijo en entrevista que la denuncia la presentará en breve para que la autoridad investigue y pida los contratos, la bitácora de vuelo y pueda conocerse quién es el dueño o administrador de la aeronave.

Reforma reveló el miércoles que el senador Fernández Noroña abordó un avión Socata TBM850 con matrícula N850KL, lo cual supone que el avión está registrado en Estados Unidos.

“No debe preocuparse el señor Noroña en comparecer ante el Ministerio Público: tiene fuero, el fuero que le da Morena. La presentaré (la denuncia) como ciudadano, como una persona preocupada por conocer las conexiones de la política: ¿quién prestó ese avión? ¿Quién pagó ese avión? ¿De dónde vinieron los recursos?”, abundó el ex presidente de la Cámara de Senadores.

En opinión de Gil Zuarth, “el señor Fernández Noroña utilizó un avión privado para realizar ciertos vuelos de carácter político; él justifica que estos vuelos fueron para realizar una serie de actividades políticas relacionadas con su gestión como senador”.

“En consecuencia se trata de una actividad de interés público: él dice que contrató los servicios, y lo primero que se debe analizar es la fuente lícita de esos servicios prestados por el dueño, la empresa o el capitán o quien tenga disposición del avión; y esto implica que deben existir contratos, bitácoras, facturas, transferencias, pagos realizados del patrimonio directo del señor Fernández Noroña a la empresa o poseedor de esa aeronave”, explicó.

“Y debido a la naturaleza de las actividades que se realizaron, poner a disposición un avión por parte de un particular supone un modo de financiamiento a una actividad política. Es una aportación que se le hace a un político y esa aportación tiene ciertas reglas, precisamente para evitar el conflicto de interés: ¿por qué motivo un particular le presta un avión a un senador y a cambio de qué?”.