Coahuila: Morelos celebra 200 años de historia con ceremonia solemne
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La celebración se desarrolló en un ambiente de respeto, orgullo e identidad
MORELOS, COAHUILA.- En un ambiente de respeto, orgullo e identidad, se llevó a cabo la Ceremonia Solemne con motivo del Bicentenario de Morelos, acto con el que se conmemoraron 200 años de historia, tradición y legado del municipio.
El evento fue encabezado por el alcalde Mario Alberto Camarillo Zertuche, quien destacó la grandeza de la comunidad y refrendó el compromiso de su administración para seguir construyendo un mejor futuro para las nuevas generaciones.
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Durante su mensaje, el edil subrayó la importancia de preservar las raíces históricas y fortalecer el sentido de pertenencia entre la población, al considerar que estos valores son fundamentales para el desarrollo del municipio.
Como parte de la ceremonia, se entregaron reconocimientos a destacadas personas de la comunidad por su aportación en distintos ámbitos, entre ellos el educativo, cultural, de emprendimiento y deportivo, quienes fueron señalados como ejemplo de esfuerzo, dedicación y amor por Morelos.
Las autoridades municipales resaltaron que este aniversario representa no solo una oportunidad para recordar el pasado, sino también para proyectar el futuro con unidad y determinación.
Con esta conmemoración, el municipio celebra dos siglos de historia que fortalecen su identidad y motivan a la ciudadanía a continuar avanzando con orgullo hacia nuevos retos.