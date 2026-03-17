Coahuila: Morelos celebra 200 años de historia con ceremonia solemne

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Coahuila
/ 17 marzo 2026
    Coahuila: Morelos celebra 200 años de historia con ceremonia solemne
    El acto fue encabezado por el alcalde Mario Alberto Camarillo Zertuche. REDES SOCIALES

La celebración se desarrolló en un ambiente de respeto, orgullo e identidad

MORELOS, COAHUILA.- En un ambiente de respeto, orgullo e identidad, se llevó a cabo la Ceremonia Solemne con motivo del Bicentenario de Morelos, acto con el que se conmemoraron 200 años de historia, tradición y legado del municipio.

El evento fue encabezado por el alcalde Mario Alberto Camarillo Zertuche, quien destacó la grandeza de la comunidad y refrendó el compromiso de su administración para seguir construyendo un mejor futuro para las nuevas generaciones.

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Durante su mensaje, el edil subrayó la importancia de preservar las raíces históricas y fortalecer el sentido de pertenencia entre la población, al considerar que estos valores son fundamentales para el desarrollo del municipio.

Como parte de la ceremonia, se entregaron reconocimientos a destacadas personas de la comunidad por su aportación en distintos ámbitos, entre ellos el educativo, cultural, de emprendimiento y deportivo, quienes fueron señalados como ejemplo de esfuerzo, dedicación y amor por Morelos.

Las autoridades municipales resaltaron que este aniversario representa no solo una oportunidad para recordar el pasado, sino también para proyectar el futuro con unidad y determinación.

Con esta conmemoración, el municipio celebra dos siglos de historia que fortalecen su identidad y motivan a la ciudadanía a continuar avanzando con orgullo hacia nuevos retos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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