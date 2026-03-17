Coahuila: Morelos celebra 200 años de historia con ceremonia solemne

MORELOS, COAHUILA.- En un ambiente de respeto, orgullo e identidad, se llevó a cabo la Ceremonia Solemne con motivo del Bicentenario de Morelos, acto con el que se conmemoraron 200 años de historia, tradición y legado del municipio.

El evento fue encabezado por el alcalde Mario Alberto Camarillo Zertuche, quien destacó la grandeza de la comunidad y refrendó el compromiso de su administración para seguir construyendo un mejor futuro para las nuevas generaciones.

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