Coahuila: Muere policía estatal tras ser herido en enfrentamiento en el municipio de Hidalgo
A poco más de una semana de las reyertas en la zona norte de la entidad, agente pierde la vida en un hospital de Saltillo
Un elemento de la Policía de Acción y Reacción (PAR) perdió la vida este domingo tras permanecer hospitalizado, producto de las heridas sufridas en un enfrentamiento armado ocurrido en los límites de Coahuila y Nuevo León el pasado 18 de octubre.
El oficial Miguel Hernández se encontraba internado en el Hospital Muguerza de Saltillo, donde recibía atención médica desde el ataque registrado la semana pasada, en una zona cercana al municipio de Hidalgo, Coahuila, cuando fuerzas estatales repelieron una agresión de civiles armados.
El agente sufrió lesiones graves en el rostro durante el intercambio de disparos, por lo que fue trasladado vía aérea al hospital en Saltillo.
A través de redes sociales, la Policía del Estado lamentó el deceso de su agente.
“Nos unimos a la profunda pena que embarga a su familia y amistades, haciendo extensivas nuestras sinceras condolencias. Descanse en paz”, señala el mensaje difundido por la PAR.
Autoridades en materia de seguridad han informado en los últimos días que se mantienen los operativos de vigilancia y patrullaje tanto en la región norte como en el resto del estado, en coordinación con fuerzas federales, para garantizar la seguridad de la población.