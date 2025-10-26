Coahuila: Muere policía estatal tras ser herido en enfrentamiento en el municipio de Hidalgo

Coahuila
/ 26 octubre 2025
    Coahuila: Muere policía estatal tras ser herido en enfrentamiento en el municipio de Hidalgo
    El agente estatal perdió la vida, luego de poco más de una semana de estar hospitalizado tras el enfrentamiento en el que participó. Foto: Especial

A poco más de una semana de las reyertas en la zona norte de la entidad, agente pierde la vida en un hospital de Saltillo

Un elemento de la Policía de Acción y Reacción (PAR) perdió la vida este domingo tras permanecer hospitalizado, producto de las heridas sufridas en un enfrentamiento armado ocurrido en los límites de Coahuila y Nuevo León el pasado 18 de octubre.

El oficial Miguel Hernández se encontraba internado en el Hospital Muguerza de Saltillo, donde recibía atención médica desde el ataque registrado la semana pasada, en una zona cercana al municipio de Hidalgo, Coahuila, cuando fuerzas estatales repelieron una agresión de civiles armados.

TE PUEDE INTERESAR: Enfrentamiento en Hidalgo deja dos elementos heridos sobre la carretera La Ribereña

El agente sufrió lesiones graves en el rostro durante el intercambio de disparos, por lo que fue trasladado vía aérea al hospital en Saltillo.

A través de redes sociales, la Policía del Estado lamentó el deceso de su agente.

Nos unimos a la profunda pena que embarga a su familia y amistades, haciendo extensivas nuestras sinceras condolencias. Descanse en paz”, señala el mensaje difundido por la PAR.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman ataque a militares en límites de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; hay dos elementos heridos

Autoridades en materia de seguridad han informado en los últimos días que se mantienen los operativos de vigilancia y patrullaje tanto en la región norte como en el resto del estado, en coordinación con fuerzas federales, para garantizar la seguridad de la población.

Temas


Enfrentamientos
Policía
Seguridad

Localizaciones


Coahuila

true

