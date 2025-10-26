Coahuila: Muere policía estatal tras ser herido en enfrentamiento en el municipio de Hidalgo

Un elemento de la Policía de Acción y Reacción (PAR) perdió la vida este domingo tras permanecer hospitalizado, producto de las heridas sufridas en un enfrentamiento armado ocurrido en los límites de Coahuila y Nuevo León el pasado 18 de octubre.

El oficial Miguel Hernández se encontraba internado en el Hospital Muguerza de Saltillo, donde recibía atención médica desde el ataque registrado la semana pasada, en una zona cercana al municipio de Hidalgo, Coahuila, cuando fuerzas estatales repelieron una agresión de civiles armados.

El agente sufrió lesiones graves en el rostro durante el intercambio de disparos, por lo que fue trasladado vía aérea al hospital en Saltillo.