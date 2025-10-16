Confirman ataque a militares en límites de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; hay dos elementos heridos

Coahuila
/ 16 octubre 2025
    Confirman ataque a militares en límites de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; hay dos elementos heridos
    La Fiscalía General del Estado confirmó que dos militares resultaron heridos durante el enfrentamiento y reciben atención médica. FOTO: REDES SOCIALES

La Fiscalía General del Estado confirmó que la mañana de este jueves se registró un ataque armado contra elementos militares en una zona limítrofe entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió en una brecha del municipio de Hidalgo, específicamente en la comunidad El Callejón a las 6:30 horas de la mañana, mientras los militares realizaban un recorrido de vigilancia.

Los dos elementos que fueron heridos de bala no resultaron graves y recibieron atención médica inmediata.

Tras el ataque, la vigilancia en la zona se ha reforzado, con presencia de elementos militares y fuerzas estatales, mientras se realizan operativos de búsqueda y aseguramiento para dar con los responsables. Hasta el momento, no se ha confirmado la detención o abatimiento de los agresores.

La región, caracterizada por su difícil acceso y su proximidad a las fronteras de tres estados, ha sido escenario de operativos de seguridad constantes debido a la presencia de grupos delictivos que operan en la zona.

La Fiscalía y la Secretaría de la Defensa Nacional mantienen la coordinación para investigar el ataque, recabar indicios y garantizar la seguridad de la población que habita cerca de la brecha donde ocurrió el hecho.

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

