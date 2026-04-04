Coahuila: Ordena juez reiniciar proceso por incendio en La Pinalosa ocurrido en 2021

Con esta resolución quedan sin efecto los avances alcanzados hasta la etapa intermedia, lo que implica que el caso regresa a una fase inicial, prolongando un litigio que ya se extiende por casi cinco años.

ARTEAGA, COAH.- El proceso judicial contra el presunto responsable del incendio forestal registrado en marzo de 2021 en la zona de La Pinalosa, en el municipio de Arteaga , deberá reiniciarse, luego de que un juez de distrito determinara reponer el procedimiento.

DAÑOS QUE MARCARON A LA REGIÓN

El siniestro, considerado uno de los más devastadores en la región cercana al ejido Los Lirios, consumió más de 3 mil 600 hectáreas en Coahuila y más de 8 mil en Nuevo León. El fuego arrasó con arbolado adulto, cabañas y centros campestres, además de generar severas afectaciones ambientales, como la erosión del suelo.

El incendio comenzó el 16 de marzo de 2021, presuntamente a causa de una fogata encendida para preparar alimentos en una cabaña de la zona serrana de Arteaga. Una brasa no apagada habría permitido que las llamas se propagaran rápidamente.

De acuerdo con autoridades de la Fiscalía General del Estado, el reinicio del proceso deriva de una resolución judicial tras recursos legales promovidos por la defensa del imputado. Hasta ahora, no se ha planteado un acuerdo para reparar los daños ocasionados.

Las investigaciones apuntan a que el fuego se originó por una fogata fuera de control, a pesar de las restricciones vigentes en la zona. Para contenerlo fue necesaria una fuerte inversión económica, así como miles de horas de trabajo por parte de brigadistas.

En Coahuila, provocar incendios forestales es un delito grave con sanciones severas, incluyendo multas de hasta 3.5 millones de pesos y penas de hasta ocho años de prisión.

El presunto responsable fue identificado como Adrián “N”, originario de Nuevo León.