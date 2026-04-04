Coahuila: Ordena juez reiniciar proceso por incendio en La Pinalosa ocurrido en 2021

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 4 abril 2026
    Coahuila: Ordena juez reiniciar proceso por incendio en La Pinalosa ocurrido en 2021
    El incendio ocurrido en 2021 consumió más de 3 mil 500 hectáreas en Coahuila y más de 8 mil en Nuevo León. ARCHIVO

Resolución judicial anula avances del caso y obliga a retomar desde cero el litigio por uno de los desastres más graves en la región serrana

ARTEAGA, COAH.- El proceso judicial contra el presunto responsable del incendio forestal registrado en marzo de 2021 en la zona de La Pinalosa, en el municipio de Arteaga, deberá reiniciarse, luego de que un juez de distrito determinara reponer el procedimiento.

Con esta resolución quedan sin efecto los avances alcanzados hasta la etapa intermedia, lo que implica que el caso regresa a una fase inicial, prolongando un litigio que ya se extiende por casi cinco años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tradicion-y-recreacion-impulsan-ambiente-festivo-en-ramos-arizpe-BI19779594

DAÑOS QUE MARCARON A LA REGIÓN

El siniestro, considerado uno de los más devastadores en la región cercana al ejido Los Lirios, consumió más de 3 mil 600 hectáreas en Coahuila y más de 8 mil en Nuevo León. El fuego arrasó con arbolado adulto, cabañas y centros campestres, además de generar severas afectaciones ambientales, como la erosión del suelo.

El incendio comenzó el 16 de marzo de 2021, presuntamente a causa de una fogata encendida para preparar alimentos en una cabaña de la zona serrana de Arteaga. Una brasa no apagada habría permitido que las llamas se propagaran rápidamente.

De acuerdo con autoridades de la Fiscalía General del Estado, el reinicio del proceso deriva de una resolución judicial tras recursos legales promovidos por la defensa del imputado. Hasta ahora, no se ha planteado un acuerdo para reparar los daños ocasionados.

Las investigaciones apuntan a que el fuego se originó por una fogata fuera de control, a pesar de las restricciones vigentes en la zona. Para contenerlo fue necesaria una fuerte inversión económica, así como miles de horas de trabajo por parte de brigadistas.

En Coahuila, provocar incendios forestales es un delito grave con sanciones severas, incluyendo multas de hasta 3.5 millones de pesos y penas de hasta ocho años de prisión.

El presunto responsable fue identificado como Adrián “N”, originario de Nuevo León.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Incendio Forestal
incendios
delitos

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: El feminismoque ya no es (parte I)

NosotrAs: El feminismo
que ya no es (parte I)

true

La coneja (y el conejo)
true

ICE: La banalidad del mal en el siglo XXI
true

Salvar a AHMSA y a la clase trabajadora
true

PEMEX, ¡NO MANCHES!
CUARTOSCURO

Desaparecidos: Mira la 4T para otro lado
true

Los ‘cristos coronados’ en las yucas de mi tierra
Busca planteamiento evitar inequidad en elecciones de Coahuila, que este año renovarán la totalidad del Congreso de Coahuila.

Coahuila: Ante riesgos, plantean regular uso de IA en las campañas políticas