Coahuila parece no existir para la 4T, asegura diputada priista y critica a Claudia Sheinbaum

La diputada priista, María Bárbara Cepeda, señaló que Coahuila es de los estados que más aporta a la economía nacional y aun así, el Gobierno Federal lo hace a un lado en el reparto presupuestal, que el próximo año tampoco será favorable para la entidad.

“Es inaceptable que la candidata a la Presidencia de México por Morena, Claudia Sheinbaum, haya manifestado que a pesar de que Coahuila es uno de los estados que más recaudación genera al país, no está de acuerdo en que se le asigne más recursos porque es sacrificar el presupuesto de otros estados”, lamentó.

“Así que nosotros, añadió, tampoco estamos de acuerdo en que usted sea nuestra próxima mandataria, ya que no ve por el bien de los coahuilenses. No cabe duda, nuestro estado parece no existir para el gobierno de la 4T”.

Recordó que en el sector salud se aplicará a Coahuila una reducción del 55.8% comparada con la asignada este año y para la educación sólo se incrementó el 5.8%, “que es el porcentaje de la inflación”.

“Continuaremos sin tener aumento en el presupuesto federal, más bien tendremos una reducción de -0.6%, mientras que para el resto de las entidades el crecimiento será del 4.5%. El año pasado, se aprobó para nuestro estado un presupuesto de 53 mil 300 millones de pesos y estima que para el 2024 será de 55 mil 500 mdp, un aumento de 2 mil 200 millones”.

En el proyecto del Presupuesto de Egresos Federal 2024 no se contempla ninguna inversión para las carreteras de Coahuila, sea para rehabilitación, mantenimiento, ampliación o creación de nuevas vías de comunicación.

“Es importante que se reconozca la importancia de nuestro estado y se destinen los recursos necesarios para impulsar nuestro desarrollo, por lo que solicitamos se revisen las asignaciones presupuestarias para Coahuila y se realice un ajuste, acorde a las necesidades y demandas de nuestra región”, planteó.