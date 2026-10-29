Coahuila participa en reunión regional para fortalecer la defensa de los derechos humanos

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    Coahuila participa en reunión regional para fortalecer la defensa de los derechos humanos
    José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la CDHEC, participó en la Reunión de la Zona Norte. CORTESÍA

Representantes de distintos estados intercambiaron experiencias y buenas prácticas en defensa de los derechos humanos

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), José Ángel Rodríguez Canales, participó en la Reunión de la Zona Norte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), donde representantes de distintas entidades intercambiaron experiencias y estrategias para mejorar la protección y defensa de las garantías individuales.

Rodríguez Canales acudió en su calidad de vicepresidente de la Zona Norte de la Federación al encuentro organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, que reunió a titulares y representantes de organismos de diversas entidades para abordar retos comunes, mecanismos locales de protección y modelos de atención a víctimas.

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Durante la jornada también se presentó el trabajo del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) de Coahuila, a cargo de Gabriela Noguez Sandoval, titular de la Comisión de Búsqueda del Estado.

El programa incluyó las conferencias “Un modelo de diálogo y atención a víctimas” y “El Sistema Local de Protección de Derechos Humanos”, impartidas por Yessica Esquivel Alonso y Gisel Luis Ovalle, respectivamente, así como un espacio de intercambio de buenas prácticas entre integrantes de la Zona Norte y la presidencia nacional de la FMOPDH.

$!Participaron titulares y representantes de organismos de Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Baja California y Campeche.
Participaron titulares y representantes de organismos de Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Baja California y Campeche. CORTESÍA

En la reunión participaron Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León; Teodoro Cervando Flores Castelo, de Sonora; María Taide Garza Guerra, de Tamaulipas, y Charlene Ramos Hernández, de Baja California Sur, quien se conectó de manera virtual.

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También asistieron representantes de los organismos de Chihuahua, Sinaloa y Baja California, además de Ligia Nicté-Ha Rodríguez Mejía, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Campeche y de la Federación, quien participó a distancia.

El encuentro concluyó con el compromiso de impulsar estrategias conjuntas para garantizar el respeto a los derechos humanos y fortalecer la atención a las personas, particularmente a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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