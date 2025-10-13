Coahuila: Presentarán conversatorio por el 72 aniversario del voto de la mujer en México

    Aún existen desafíos en materia de participación y representación, por lo que consideró fundamental continuar impulsando acciones en pro de la equidad FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

Congreso del Estado, IEC, Tribunal Electoral y Secretaría de las Mujeres organizan un encuentro para reflexionar sobre los avances y retos en la participación política femenina

En el marco del 72 aniversario del voto de la mujer en México, autoridades estatales anunciaron la realización del conversatorio con el fin de reflexionar sobre los avances en materia de género en materia electoral, así como los retos vigentes para las mujeres.

El evento, se llevará a cabo el próximo 23 de octubre a las 10:30 de la mañana en el auditorio de la Universidad La Salle de Saltillo y contará con la contará con la participación de Dulce María Sauri Riancho, primera gobernadora de Yucatán y expresidenta de la Cámara de Diputados; Paula Adriana Soto Maldonado, politóloga y feminista, exdiputada del Congreso de la Ciudad de México; María Teresa Ortuño Gurza, economista y política coahuilense con amplia trayectoria legislativa y educativa; y Patricia Mercado Castro, economista, feminista, ex candidata presidencial y actual diputada federal.

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, destacó que el conversatorio reunirá a mujeres con distintas trayectorias y visiones que han abierto camino desde diversos espacios de decisión. Señaló que será una oportunidad para visibilizar los avances en materia de participación política y reconocer los retos que aún enfrentan quienes asumen responsabilidades públicas.

“Hablar del voto de las mujeres es hablar de la historia, pero también es hablar de futuro, de cómo seguimos construyendo un estado más igualitario, más justo y representativo”, dijo.

El consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, destacó que la presencia mayoritaria de mujeres en espacios de decisión refleja los avances logrados en materia de igualdad. Reconoció que aún falta camino por recorrer, pero aseguró que el fortalecimiento de los derechos políticos de las mujeres permitirá avanzar hacia una sociedad más equitativa.

La presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, Karla Verónica Félix Neira, subrayó la relevancia de mantener viva la memoria histórica de este derecho. Recordó que el voto femenino fue reconocido a nivel federal el 17 de octubre de 1953, aunque fue hasta 1955 cuando las mujeres pudieron ejercerlo por primera vez.

Señaló que, pese a los avances logrados, aún existen desafíos en materia de participación y representación, por lo que consideró fundamental continuar impulsando acciones que garanticen la igualdad de oportunidades.

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

