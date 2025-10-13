En Coahuila, INE dictará lineamientos de paridad de género para elecciones de 2029: IEC

Tras abordar los avances en la participación de las mujeres en la vida política, el Instituto Electoral de Coahuila y el Congreso Estatal reconocieron que será el Instituto Nacional Electoral el que emita los lineamientos en materia de paridad de género para las elecciones de 2029 en Coahuila.

El consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Daniel Rodríguez precisó que esta competencia ha sido confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y añadió que el órgano electoral local estará en espera de que el INE emita el acuerdo respectivo.

“Justamente es una competencia que a nivel nacional le corresponde al Instituto Nacional Electoral determinarlo... Toda vez que en tema de paridad en gubernaturas el propio INE ha tomado esa facultad, pero además ha sido confirmado por Sala Superior en diversas sentencias”, indicó.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales, recordó que la paridad se encuentra regulada tanto en la Constitución como en la Ley Electoral estatal, aunque reconoció que no existe actualmente una disposición específica sobre la alternancia de género en cargos unipersonales. Señaló que este tipo de ajustes suelen revisarse conforme se aproximan los procesos electorales.

“Se podría hacer más específico en cuanto a los órganos unipersonales. Sí, tendríamos que estar viendo... normalmente el tiempo más cercano a las elecciones son justamente los que van moviendo luego las reformas”, comentó.

La legisladora destacó la importancia de seguir los criterios nacionales y las experiencias de otros estados, como Nuevo León, donde se han impulsado leyes para promover la alternancia de género y garantizar que mujeres gobiernen en municipios donde nunca lo han hecho. Señaló que este tipo de medidas podrían fortalecer la paridad en Coahuila.

Cabe recordar que en diciembre de 2021 el Congreso de Coahuila aprobó una reforma que establecía la alternancia de género para la gubernatura y otros cargos públicos. Este incluía artículos transitorios que norman la alternancia para el 2029; sin embargo, en junio de 2022 el Tribunal Constitucional del estado la invalidó tras una demanda de inconstitucionalidad, al considerar que se violaron los requisitos esenciales de deliberación mínima por parte de los ayuntamientos, dejándola sin efecto.

En ese sentido, la legisladora indicó que aún podría evaluarse si la legislación debe volverse más específica o mantenerse en los términos actuales. “¿Se podría estar regulando de una manera más específica? Sí... o se podría quedar genérico como actualmente se tiene”, dijo.