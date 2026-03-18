Coahuila: Propone Attolini agravar delito de acecho cuando exista persecución política

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 18 marzo 2026
    Coahuila: Propone Attolini agravar delito de acecho cuando exista persecución política
    Antonio Attolini sospecha que ataques a uno de sus familiares podrían estar relacionados con la acividad política que desempeña como diputado. HOMERO SÁNCHEZ

La iniciativa plantea aumentar las sanciones hasta en una mitad cuando se compruebe este supuesto

El diputado Antonio Attolini presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Coahuila, con el fin de incorporar como agravante del delito de acecho los casos en los que exista persecución política. La propuesta establece que, cuando se acredite este supuesto, las penas previstas para el delito se incrementen hasta en una mitad en sus mínimos y máximos.

La iniciativa surge tras una serie de hechos que, aseguró, han afectado su entorno personal. Indicó que recientemente se registró un robo en el domicilio de un familiar, el cual consideró podría estar relacionado con su actividad pública y sus posturas políticas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/congreso-de-coahuila-tipifica-como-delito-la-sustraccion-de-animales-de-compania-HM19621024

El legislador emanado de las filas de Morena recordó que Coahuila es una de las dos entidades que ya contempla el delito de acecho en su legislación, el cual se configura cuando existe una conducta reiterada que afecta la vida cotidiana de la víctima, generando temor o intranquilidad que la obliga a modificar sus hábitos o entorno.

Explicó que la ley vigente ya contempla agravantes, como el ingreso al domicilio de la víctima, el uso de armas, la comisión de daños físicos o psicológicos, o cuando los actos se realizan en contextos de violencia o mediante vigilancia.

La iniciativa propone adicionar un nuevo supuesto para considerar como agravante la persecución política, entendida como actos que busquen intimidar o afectar el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, la participación política o la asociación, así como influir en procesos electorales o en decisiones públicas.

Attolini señaló que la intención es actualizar la legislación conforme a nuevas realidades y reforzar la protección ante conductas que puedan vulnerar derechos en el ámbito político.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diputados
Política
Violencia Política

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
18 de marzo: Expropiación huachicolera: 18 de marzo

18 de marzo: Expropiación huachicolera: 18 de marzo
true

Operativo contra ‘El Mencho’: La canallada de la fiscal Godoy
true

POLITICÓN: Mientras la 4T exhibe pensiones doradas, en Coahuila florecen los millonarios ‘haberes de retiro’ del Tribunalito
El evento busca fomentar la convivencia familiar y la igualdad en la Ruta Recreativa.

Invitan al recorrido ‘8K Por Ellas’ en la Ruta Recreativa de Saltillo
Una persona repostando combustible en una gasolinera, el martes 17 de marzo de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Suben precios de gasolina en EU y alcanzan su nivel más alto desde 2023 por la guerra con Irán
Los campeonatos de 2009 y 2010 forman parte de los episodios recientes más recordados del equipo.

Saraperos celebra 56 años: de sus orígenes a la renovación del Madero en Saltillo
El ataque del lunes, que Pakistán justificó como un golpe a un depósito de municiones, terminó con la vida de decenas de adolescentes y pacientes bajo tratamiento.

Un ataque aéreo pakistaní dejó decenas de muertos en Kabul
Unos hombres inspeccionan los restos de una bomba sin explotar de 227 kilogramos que cayó en una finca de la región de Putumayo, en el sur de Colombia.

Una bomba hallada en un campo de Colombia provoca un choque diplomático