Coahuila: Propone Attolini agravar delito de acecho cuando exista persecución política

La iniciativa surge tras una serie de hechos que, aseguró, han afectado su entorno personal. Indicó que recientemente se registró un robo en el domicilio de un familiar, el cual consideró podría estar relacionado con su actividad pública y sus posturas políticas.

El diputado Antonio Attolini presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Coahuila , con el fin de incorporar como agravante del delito de acecho los casos en los que exista persecución política. La propuesta establece que, cuando se acredite este supuesto, las penas previstas para el delito se incrementen hasta en una mitad en sus mínimos y máximos.

El legislador emanado de las filas de Morena recordó que Coahuila es una de las dos entidades que ya contempla el delito de acecho en su legislación, el cual se configura cuando existe una conducta reiterada que afecta la vida cotidiana de la víctima, generando temor o intranquilidad que la obliga a modificar sus hábitos o entorno.

Explicó que la ley vigente ya contempla agravantes, como el ingreso al domicilio de la víctima, el uso de armas, la comisión de daños físicos o psicológicos, o cuando los actos se realizan en contextos de violencia o mediante vigilancia.

La iniciativa propone adicionar un nuevo supuesto para considerar como agravante la persecución política, entendida como actos que busquen intimidar o afectar el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, la participación política o la asociación, así como influir en procesos electorales o en decisiones públicas.

Attolini señaló que la intención es actualizar la legislación conforme a nuevas realidades y reforzar la protección ante conductas que puedan vulnerar derechos en el ámbito político.