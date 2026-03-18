Congreso de Coahuila tipifica como delito la sustracción de animales de compañía

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal de Coahuila para reconocer como delito la sustracción ilícita de animales de compañía, iniciativa impulsada por el diputado Álvaro Moreira. La modificación incorpora un inciso al artículo 261, en el que se establecen sanciones de dos a cuatro años de prisión, así como multas de entre cien y quinientos días, para quien sustraiga, oculte o retenga un animal de compañía sin el consentimiento de su propietario, salvo que la acción tenga como fin proteger su integridad o su vida.

La reforma contempla el incremento de las penas hasta en un 50 por ciento, cuando exista lucro indebido o cuando se trate de animales de servicio o asistencia. Además de las sanciones penales, la autoridad podrá imponer como medida de seguridad la obligación de recibir tratamiento psicológico especializado, sin exceder el tiempo de la pena de prisión impuesta. La comisión dictaminadora consideró que la iniciativa fortalece el marco jurídico de protección de los animales de compañía en el estado, al atender el incremento de conductas relacionadas con su sustracción ilícita.

De acuerdo con el análisis legislativo, este tipo de prácticas se vincula en algunos casos con actividades como la reventa de animales, su uso en peleas clandestinas, la explotación en criaderos irregulares o la obtención de beneficios económicos mediante extorsión a sus propietarios.

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