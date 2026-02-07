Coahuila proyecta romper récord turístico en Semana Santa 2026; va por más de mil millones de pesos en derrama

Con el objetivo de rebasar los mil millones de pesos en derrama económica y superar los 867 mil turistas registrados el año pasado, el Gobierno de Coahuila afina la estrategia de promoción para la temporada de Semana Santa 2026.

La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua, aseguró que la entidad se encuentra en una posición favorable para incrementar sus indicadores, respaldada por los resultados obtenidos en 2025 y por la consolidación de nuevos productos turísticos.

TE PUEDE INTERESAR: Consulado de México en Eagle Pass ofrecerá apoyo fiscal gratuito los sábados

La funcionaria destacó que, tras el posicionamiento de la campaña “Sorpréndete con Coahuila”, el gobernador Manolo Jiménez Salinas presentará en los próximos días la renovación del programa “En Coahuila hay plan”, enfocado en potenciar segmentos estratégicos como el turismo gastronómico, la ruta de los vinos, la riqueza paleontológica y la oferta de los ocho Pueblos Mágicos del estado.

“Estamos seguros de que este año se van a superar las cifras. El año pasado nos fue muy bien con una ocupación hotelera del 74 por ciento promedio estatal, pero con llenos totales del 100 por ciento en nuestros Pueblos Mágicos durante los fines de semana”, puntualizó Amezcua.

ESTRATEGIA TRANSVERSAL RUMBO AL MUNDIAL 2026

Un componente diferenciador en el ciclo turístico 2026 será la integración de Coahuila a la dinámica del Mundial de Futbol, evento que detonará flujos internacionales hacia el norte del país.

Amezcua reveló que ya se trabaja de manera transversal con el gabinete estatal para diseñar una estrategia de recepción y atención a visitantes extranjeros, capitalizando la infraestructura hotelera, la conectividad carretera y aérea, así como los indicadores de seguridad de la entidad.

“El anuncio que hizo el Gobernador sobre Coahuila listo pa’ l Mundial es una pieza clave que nos permitirá captar un flujo de turistas que antes no teníamos, aprovechando nuestra infraestructura y la seguridad que ofrece el estado”, afirmó.

PUEBLOS MÁGICOS, EL MOTOR DE LA TEMPORADA

Para la próxima Semana Santa, los Pueblos Mágicos volverán a ser el eje central de la estrategia, luego de que en 2025 registraran ocupación hotelera del 100 por ciento durante los fines de semana.

Entre los destinos con mayor atracción destacan:

◆ Parras de la Fuente, cuna de la vitivinicultura en América y referente del enoturismo nacional.

◆ Cuatro Ciénegas, reconocido por sus pozas de tonalidad turquesa y ecosistemas únicos.

◆ Arteaga, conocida como “La Suiza de México”, ideal para el turismo de montaña y actividades al aire libre.

◆ Viesca, hogar de las Dunas de Bilbao, uno de los paisajes desérticos más emblemáticos del país.

◆ Candela, con vocación en turismo de salud gracias a sus aguas termales.

◆ Guerrero, con fuerte identidad histórica y la Misión de San Bernardo.

◆ Melchor Múzquiz, distinguido por la presencia de la etnia Kikapú y su riqueza paleontológica.

◆ General Cepeda, referente por su patrimonio fósil y tradiciones coloniales.

Con esta oferta diversificada, el Gobierno de Coahuila apuesta por consolidar una temporada vacacional que no solo supere las cifras del año anterior, sino que fortalezca la competitividad turística del estado en el contexto nacional e internacional.