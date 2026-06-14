Coahuila reconoce a ganadores del Premio Estatal de Periodismo 2026

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    Coahuila reconoce a ganadores del Premio Estatal de Periodismo 2026
    El Premio Estatal de Periodismo 2026 reconoció trabajos de prensa escrita, radio, televisión y medios digitales realizados en distintas regiones de Coahuila. CORTESÍA

En el marco del Día de la Libertad de Expresión, el Gobierno del Estado distinguió 19 trabajos periodísticos y anunció preseas para más de un centenar de comunicadores por trayectoria

En el marco del Día de la Libertad de Expresión, el Gobierno del Estado reiteró su compromiso de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno de este derecho y felicitó a las y los ganadores del Premio Estatal de Periodismo 2026.

Coahuila reconoció la labor que realizan diariamente periodistas y comunicadores en la entidad, al contribuir a la construcción de una ciudadanía informada y participativa.

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“En toda sociedad democrática, la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales para la convivencia, la transparencia y la participación ciudadana”, expresó el mandatario, Manolo Jiménez Salinas.

Asimismo, destacó que en Coahuila se garantiza el ejercicio de la libertad de expresión mediante el diálogo, la apertura y el respeto a las distintas voces.

Como parte de esta conmemoración, el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional, dio a conocer a las y los ganadores del Premio Estatal de Periodismo 2026, certamen que recibió 415 trabajos en las categorías de Prensa Escrita, Radio, Televisión y Periodismo Digital.

Tras la evaluación realizada por académicos, especialistas y profesionales de la comunicación, fueron seleccionados 19 trabajos destacados por su calidad, profundidad, relevancia social y aportación al ejercicio periodístico.

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En Prensa Escrita fueron reconocidos Argelia Isabel Dávila del Bosque, Jesús Cervantes Flores, Luis Gerardo Alvarado Hernández, Fabiola Monzerrath Sánchez Flores, Jennifer Crispín Rivera, Astor Alejandro Ledezma Ramírez y Ángel Omar Saucedo.

Entre los trabajos premiados destacan el editorial “A mucho orgullo”, de Astor Alejandro Ledezma Ramírez, publicado en El Guardián, y la fotografía “Regresa el Gigante de Coahuila”, de Ángel Omar Saucedo, publicada en Vanguardia.

En Radio fueron distinguidos Kevin Liñán Duque, Sergio Raúl Hernández Guijón, David Jaramillo Coronado y Luis Parra Quintero; mientras que en Televisión resultaron ganadores Ángel Antonio Carrillo Romero, Edgar Emmanuel Martínez Galindo, Iván Larriba Valdivia, José Agüero Rivera y Gustavo Adolfo Espinoza Marín.

Por su parte, en Periodismo Digital fueron reconocidos Adriana Tomasita Cruz Sifuentes, Ligia Marcela León Carrillo y José Torres Anguiano.

$!El Gobierno de Coahuila dio a conocer a las y los ganadores del Premio Estatal de Periodismo 2026, certamen que reunió 415 trabajos en cuatro categorías.
El Gobierno de Coahuila dio a conocer a las y los ganadores del Premio Estatal de Periodismo 2026, certamen que reunió 415 trabajos en cuatro categorías. CORTESÍA

Además de los premios a trabajos periodísticos, el Gobierno del Estado otorgará preseas por trayectoria a comunicadores con 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 55 años de ejercicio profesional, así como reconocimientos póstumos y la Presea al Mérito al Periodismo Cultural “Roberto Orozco Melo”, que este año será entregada a Vicente Alfonso Rodríguez Aguirre.

Las y los galardonados recibirán sus reconocimientos en una ceremonia que se realizará en próximas fechas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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