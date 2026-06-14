Se manifiestan por rechazo a planta de fertilizantes en La Laguna

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Se manifiestan por rechazo a planta de fertilizantes en La Laguna
    Ciudadanos de La Laguna recorrieron las calles de Lerdo para expresar su rechazo a la instalación de la planta de fertilizantes Fermachem. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Alrededor de 300 personas se manifestaron en Lerdo, Durango, para exigir la cancelación del proyecto Fermachem, al considerar que podría representar riesgos ambientales para el Cañón de Fernández y los recursos hídricos de la región

LERDO, DURANGO.- En el municipio de Lerdo, Durango, un grupo de ciudadanos de La Laguna inconformes con la instalación de Fermachem, una planta de fertilizantes agrícolas, se manifestó en el centro de la ciudad para exigir la cancelación de la inversión por posibles daños ambientales.

Esta inversión de 28 mil millones de pesos es respaldada por el Gobierno federal y fue anunciada hace apenas unos días. Sin embargo, ha generado debate por su posible producción o uso de amoniaco en el proceso, lo que representaría un riesgo para el Cañón de Fernández, uno de los ecosistemas más importantes de la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arranca-el-fina-2026-en-saltillo-con-callejoneada-y-expectativas-de-atraer-turismo-internacional-JI21386852
$!Los manifestantes advirtieron sobre posibles afectaciones al Cañón de Fernández y al abastecimiento de agua en la región.
Los manifestantes advirtieron sobre posibles afectaciones al Cañón de Fernández y al abastecimiento de agua en la región. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Otro de los señalamientos es el posible uso de agua proveniente de pozos o ríos.

No obstante, las autoridades locales han asegurado que la producción será de urea, un fertilizante de uso agrícola, y no de amoniaco, además de que el agua utilizada provendrá de agua tratada o aguas grises.

Las autoridades han informado que se espera que la planta produzca al menos 100 mil toneladas de fertilizante nitrogenado al año.

Este proyecto es impulsado por la empresa Fermaca Dreams con el respaldo de los gobiernos de los tres niveles.

La manifestación pacífica congregó a unas 300 personas que se oponen a este proyecto. “El pueblo consciente defiende al medio ambiente” y “Agua sí, amoniaco no” fueron algunas de las consignas.

Los manifestantes se reunieron en la Plazuela Juárez de Lerdo y después caminaron hasta el Parque Victoria por la calle Sarabia. Cargaban cartulinas en las que rechazaban la instalación de la planta y exigían proteger el Cañón de Fernández.

“Agua para la vida, no para el amoniaco”, “El permiso lo da el pueblo, no el gobierno” y “Fuera Fermachem” eran algunas de las leyendas y consignas de la manifestación.

$!La protesta concluyó frente a la Presidencia Municipal y posteriormente en las inmediaciones del domicilio de la alcaldesa de Lerdo, Susy Torrecillas.
La protesta concluyó frente a la Presidencia Municipal y posteriormente en las inmediaciones del domicilio de la alcaldesa de Lerdo, Susy Torrecillas. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Los inconformes llegaron hasta las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde exigieron una consulta ciudadana y la salida de la empresa.

Posteriormente, los manifestantes caminaron hasta la casa de la alcaldesa de Lerdo, Susy Torrecillas, donde gritaron: “Agua sí, amoniaco no”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contaminación
Manifestaciones

Localizaciones


Durango
Región Laguna
Lerdo

Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Karl-Anthony Towns y Jalen Brunson lideraron a los Knicks en una noche histórica, guiando a Nueva York al título de la NBA tras 53 años de espera.

¡Nueva York vuelve a la cima! Knicks rompen 53 años de sequía y son campeones de la NBA
John McGinn marcó el gol que le dio a Escocia un triunfo histórico en su regreso mundialista.

Escocia sufre, resiste y vence a Haití para iniciar con inolvidable triunfo en el Mundial 2026
Hamilton hizo la épica y tuvo su primera conquista con Ferrari, mientras que el mexicano Checo Pérez vuelve a quedarse fuera de puntos.

Checo Pérez remonta en el GP de Barcelona, pero queda 14; Hamilton conquista su primera victoria con Ferrari
true

POLITICÓN: Le quitan a Samuel ‘modo party’ con inicio de juicio político
true

POLITICÓN: Samuel García ni se acongoja, sigue en modo ‘party’ en medio de juicio político en su contra
¡Viva Salma!

¡Viva Salma!
La evolución mundialista

La evolución mundialista
Propuesta para Javier Aguirre

Propuesta para Javier Aguirre