Se manifiestan por rechazo a planta de fertilizantes en La Laguna

Esta inversión de 28 mil millones de pesos es respaldada por el Gobierno federal y fue anunciada hace apenas unos días. Sin embargo, ha generado debate por su posible producción o uso de amoniaco en el proceso, lo que representaría un riesgo para el Cañón de Fernández, uno de los ecosistemas más importantes de la región.

LERDO, DURANGO.- En el municipio de Lerdo, Durango, un grupo de ciudadanos de La Laguna inconformes con la instalación de Fermachem , una planta de fertilizantes agrícolas, se manifestó en el centro de la ciudad para exigir la cancelación de la inversión por posibles daños ambientales.

Otro de los señalamientos es el posible uso de agua proveniente de pozos o ríos.

No obstante, las autoridades locales han asegurado que la producción será de urea, un fertilizante de uso agrícola, y no de amoniaco, además de que el agua utilizada provendrá de agua tratada o aguas grises.

Las autoridades han informado que se espera que la planta produzca al menos 100 mil toneladas de fertilizante nitrogenado al año.

Este proyecto es impulsado por la empresa Fermaca Dreams con el respaldo de los gobiernos de los tres niveles.

La manifestación pacífica congregó a unas 300 personas que se oponen a este proyecto. “El pueblo consciente defiende al medio ambiente” y “Agua sí, amoniaco no” fueron algunas de las consignas.

Los manifestantes se reunieron en la Plazuela Juárez de Lerdo y después caminaron hasta el Parque Victoria por la calle Sarabia. Cargaban cartulinas en las que rechazaban la instalación de la planta y exigían proteger el Cañón de Fernández.

“Agua para la vida, no para el amoniaco”, “El permiso lo da el pueblo, no el gobierno” y “Fuera Fermachem” eran algunas de las leyendas y consignas de la manifestación.