“Las personas no binarias son aquellas que no se sienten auto-identificadas con un género, o se sienten identificadas con los dos o fluyen, es decir, hoy puede identificarse como mujer, en la tarde como hombre o dicen no me siento identificado con ninguno de los dos y no quiero que me digan ni masculino ni femenino”, explicó Miguel Morales de la Rosa, especialista en Género y Derechos Humanos.

Por eso luchan por el uso del lenguaje neutro, para que además de ellos y ellas se les pueda llamar como “elles” y “nosotres”, al tiempo que se trabaja para que haya sanitarios neutros, para que ingresen personas trans y no binarias, pero depende de la voluntad de los propietarios y responsables de empresas y negocios, refirió.

La medida también debería ampliarse a las universidades, por ejemplo, pero se requiere voluntad política.

“Pasa lo mismo que con cualquier otro grupo en vulnerabilidad: si no se les reconoce su identidad no van a tener acceso a muchos derechos, si el Estado dice ‘no te reconozco como tal persona’ entonces no van a tener acceso a una identidad.

“Si no existes para el Estado, difícilmente vas a tener acceso al campo laboral, de la salud, de la educación, violando un derecho tan fundamental como es el derecho a la identidad, de acuerdo con los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Al no reconocerles su existencia, no los dejarían en total indefensión, no tendría personalidad jurídica ni un amparo a sus derechos”, comentó.

El activista y defensor de los derechos de la diversidad sexual aclaró que se cuenta con la Ley de Identidad de Género, pero no se incluye a las personas no binarias; al reconocerlas y visibilizarlas se favorecería a la inclusión y al respeto de la dignidad de las personas.

Señaló la importancia de incluir a las personas no binarias, dado que hay mucha población que se identifica como persona trans y también se puede identificar como no binaria.

“Si ya el Estado reconoce a las personas trans por medio de una Ley de Identidad de Género, es indispensable que también se ponga sobre la mesa el reconocimiento de los derechos de las personas no binarias.

“Respecto a los derechos y el reconocimiento de estas identidades no creo que sea necesaria una ley específica, sino que tienen que modificarse las leyes que tenemos en Coahuila”, expresó.

Añadió que no hay estadísticas respecto a las personas no binarias y para poder emitir políticas públicas orientadas a esta población, es necesario identificarlas y contabilizarlas, incluso ni el INEGI cuenta con datos al respecto.