Coahuila refuerza el campo con inversión histórica y mantiene control ante protestas: Chuma Montemayor

Coahuila
/ 24 noviembre 2025
    El secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, Jesús María Montemayor, confirmó que las manifestaciones de productores en el estado han sido pacíficas y sin bloqueo de carreteras. FOTO: ARCHIVO

Jesús María Montemayor destaca programas ganaderos y minimiza cierres carreteros, asegurando la coordinación gubernamental

El secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, Jesús María Montemayor, ofreció un balance sobre la situación del campo en la entidad, abordando tanto la estrategia de la administración de Manolo Jiménez como las recientes movilizaciones de productores. El funcionario destacó la coordinación para garantizar la seguridad en las vías de comunicación.

TE PUEDE INTERESAR: Abuelos buscan la custodia de bebé resguardado por Pronnif en Monclova

Montemayor confirmó que las manifestaciones en el estado se han mantenido pacíficas, sin afectar el tránsito, atribuyendo los movimientos a la inconformidad con temas a nivel federal.

“Hay una manifestación pacífica solamente en el norte del estado en Piedras Negras, de manera pacífica sin bloquear la carretera. Esta es una manifestación ante la inconformidad sobre el tema de la ley de agua,” citó el funcionario.

El titular de la dependencia estatal precisó que otra protesta menor se ubicó en la región Centro, donde también se manifestaron en la orilla de la carretera sin generar bloqueos. Aseguró que el Gobierno de Coahuila mantiene un operativo de resguardo para los ciudadanos.

“Ha habido coordinación. Hay también el operativo que la Secretaría de Gobierno generó para salvaguardar no solamente a quienes manifiestan, sino también quiénes transitan”, puntualizó Montemayor.

El funcionario también repasó el trabajo realizado en el primer año de gobierno. Coahuila propuso diversos programas ante el Gobierno Federal, destacando “uno de los programas más importantes este con la mayor cantidad de recursos que fue el financiamiento en gordas, el programa de mejora genética y los centros integrales”.

Además de la inversión en programas, anunció la construcción de infraestructura clave para la región Centro. Entre los proyectos se encuentran el nuevo rastro TIF, una empacadora y un centro de subasta, que representarán “una alternativa más que va a tener el productor ganadero” de Coahuila.

Finalmente, Jesús María Montemayor abordó la gestión para la reapertura de la frontera a exportadores. Afirmó que el estado ha cumplido con su parte para mantener a Coahuila libre de plagas, y que siguen luchando: “Coahuila, por instrucciones del gobernador, ha hecho todo y sigue haciendo todo para mantener a Coahuila libre de la plaga de gusano barrenador,” concluyó, a la espera de una decisión del gobierno americano.

