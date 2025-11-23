Abuelos buscan la custodia de bebé resguardado por Pronnif en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un bebé de tres meses continúa bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), luego de que la autoridad municipal lo asegurara durante un operativo relacionado con un caso de robo en la colonia Burócratas, en Monclova. La situación abrió un proceso de investigación que incluye entrevistas, verificaciones y la búsqueda de una posible familia de apoyo, al no existir aún un registro oficial del menor.

Pronnif confirmó que se mantiene una Medida Especial de Protección mientras se revisan las condiciones en que el niño vivía, sus vínculos familiares y los derechos que pudieron haber sido vulnerados. La falta de registro complica la acreditación legal de parentesco, por lo que la restitución del menor dependerá de los resultados del diagnóstico integral.

El caso provocó la reacción inmediata de los abuelos maternos, Valentín y Rosa, quienes solicitaron que el menor les sea devuelto. Ambos afirmaron que han cuidado a los otros hijos de su hija Rubí Esmeralda y que están dispuestos a asumir la tutela del bebé, como ocurrió con los tres hermanos mayores del niño.

El matrimonio señaló que la noche del incidente la Policía acudió a su domicilio buscando a su yerno Uriel, señalado por robo. La versión de los abuelos indica que, tras la salida de los agentes, el hombre tomó al bebé y huyó, seguido por la madre del menor. Vecinos intervinieron para quitarle al niño debido a que, según relataron, el padre se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas, y posteriormente entregaron al bebé a los elementos municipales.

Valentín aseguró que no se encontraba en la vivienda cuando ocurrieron los hechos, pero que al regresar fue informado y comenzó a buscar a su hija hasta que ella volvió durante la madrugada sin el bebé. La familia sostiene que el niño siempre había estado bajo su supervisión y que su prioridad es registrarlo con sus apellidos y garantizarle estabilidad.

Por su parte, Pronnif expuso que el menor fue valorado por paramédicos, trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides y, tras descartarse lesiones, llevado a una casa hogar. La institución realizará evaluaciones en la semana siguiente para definir si el bebé puede reintegrarse a un entorno familiar seguro o si deberá continuar bajo custodia institucional.

(Con información de medios locales)