Coahuila refuerza seguridad con tecnología y blindaje ante proceso electoral, asegura Fiscal

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    Coahuila refuerza seguridad con tecnología y blindaje ante proceso electoral, asegura Fiscal
    Federico Fernández Montañez aseguró que no existen focos rojos actualmente, aunque se mantiene vigilancia activa en carreteras, brechas y zonas rurales. HÉCTOR GARCÍA

Se mantienen operativos de vigilancia en zonas urbanas y rurales, además de una inversión en videovigilancia con cámaras inteligentes y botones de pánico en Arteaga

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, aseguró que el estado mantiene un esquema de prevención permanente para garantizar la paz, especialmente ante el próximo proceso electoral.

“Si hubiera puntos rojos, yo inmediatamente lo diría. Pero eso no quiere decir que bajemos la guardia. Se previene todo”, afirmó el funcionario tras descartar riesgos críticos actuales.

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Fernández Montañez destacó una inversión histórica en videovigilancia para el municipio de Arteaga, que contará con 25 cámaras inteligentes, botones de pánico y antenas en zonas rurales y límites.

“Hace algunos años no había ninguna. Ahora ya estamos no solo en cámaras normales urbanas, sino que son cámaras inteligentes que se instalan ya en estos días”, detalló sobre el equipamiento.

Respecto a la preocupación nacional por la posible infiltración del narcotráfico en las campañas, el fiscal subrayó que la entidad cuenta con un “blindaje distinto” para proteger los comicios.

“Si llegamos a notar alguna incidencia, vamos a ser los primeros en reaccionar. Está prácticamente el estado de fuerza completo de la policía en caminos rurales, brechas y carreteras”, sostuvo.

El funcionario enfatizó que, aunque es imposible predecir cada incidente, la respuesta institucional será determinante contra quienes pongan en peligro la vida de los ciudadanos en Coahuila.

“Tengan por certeza que vamos a tener una respuesta determinante para detener y asegurar a quienes ponen en peligro a la gente. El trabajo es permanente, sea proceso electoral o no”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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