Rescatan perrita tras presunto abuso sexual en colonia de Monclova

El hecho salió a la luz tras la intervención de un ciudadano que presenció la agresión en una plaza pública, mientras se encontraba acompañado de sus hijos. De acuerdo con los reportes, el testigo observó directamente la conducta del individuo, lo que permitió alertar de inmediato a las autoridades y propiciar su detención en el lugar.

MONCLOVA, COAH.- Un caso de presunta crueldad extrema contra un animal provocó la intervención de corporaciones de seguridad y personal especializado, luego de que una perrita fuera localizada con lesiones en la colonia Petrolera, en Monclova , situación que derivó en la detención de un hombre de edad avanzada señalado como probable responsable.

Elementos municipales aseguraron al señalado, un hombre de más de 80 años, quien fue puesto a disposición mientras se integran las diligencias correspondientes. La captura en flagrancia es uno de los elementos que serán considerados dentro del proceso legal.

Tras la intervención policial, el animal permaneció en el sitio sin resguardo inmediato, por lo que horas más tarde personal de la Dirección de Protección Animal del municipio de Frontera acudió al lugar para asegurarla. El traslado se realizó durante la noche ante la necesidad de valoración médica urgente.

De acuerdo con información proporcionada por la instancia encargada, la perrita presentaba lesiones visibles en la zona genital, compatibles de manera preliminar con una posible agresión sexual. Debido a la complejidad del caso, fue ingresada a observación clínica, donde permanece bajo evaluación constante.

Especialistas realizan estudios y análisis que permitirán determinar con precisión el tipo de daño sufrido, resultados que serán integrados como parte de la denuncia formal que ya se prepara ante el Ministerio Público. En este proceso también participan organizaciones dedicadas a la protección animal.

El estado del animal es reportado como estable, aunque presenta signos de temor, por lo que permanecerá bajo resguardo en un entorno seguro mientras avanza su recuperación física y emocional.

El caso ha generado reacciones entre ciudadanos y colectivos, quienes han señalado la gravedad de los hechos y la necesidad de que se dé seguimiento al proceso legal. De acuerdo con lo informado, las primeras horas tras la detención serán determinantes para consolidar la denuncia y definir la situación jurídica del detenido.

(Con información de medios locales)