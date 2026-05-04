Rescatan perrita tras presunto abuso sexual en colonia de Monclova

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    Rescatan perrita tras presunto abuso sexual en colonia de Monclova
    Elementos de seguridad detuvieron a un hombre de más de 80 años tras ser sorprendido en flagrancia, mientras que el animal fue asegurado horas después por personal especializado. REDES SOCIALES

El octogenario fue detenido en flagrancia mientras presuntamente cometía la agresión contra la perrita en la vía pública, tras ser sorprendido por un testigo que alertó a las autoridades

MONCLOVA, COAH.- Un caso de presunta crueldad extrema contra un animal provocó la intervención de corporaciones de seguridad y personal especializado, luego de que una perrita fuera localizada con lesiones en la colonia Petrolera, en Monclova, situación que derivó en la detención de un hombre de edad avanzada señalado como probable responsable.

El hecho salió a la luz tras la intervención de un ciudadano que presenció la agresión en una plaza pública, mientras se encontraba acompañado de sus hijos. De acuerdo con los reportes, el testigo observó directamente la conducta del individuo, lo que permitió alertar de inmediato a las autoridades y propiciar su detención en el lugar.

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Elementos municipales aseguraron al señalado, un hombre de más de 80 años, quien fue puesto a disposición mientras se integran las diligencias correspondientes. La captura en flagrancia es uno de los elementos que serán considerados dentro del proceso legal.

Tras la intervención policial, el animal permaneció en el sitio sin resguardo inmediato, por lo que horas más tarde personal de la Dirección de Protección Animal del municipio de Frontera acudió al lugar para asegurarla. El traslado se realizó durante la noche ante la necesidad de valoración médica urgente.

De acuerdo con información proporcionada por la instancia encargada, la perrita presentaba lesiones visibles en la zona genital, compatibles de manera preliminar con una posible agresión sexual. Debido a la complejidad del caso, fue ingresada a observación clínica, donde permanece bajo evaluación constante.

Especialistas realizan estudios y análisis que permitirán determinar con precisión el tipo de daño sufrido, resultados que serán integrados como parte de la denuncia formal que ya se prepara ante el Ministerio Público. En este proceso también participan organizaciones dedicadas a la protección animal.

El estado del animal es reportado como estable, aunque presenta signos de temor, por lo que permanecerá bajo resguardo en un entorno seguro mientras avanza su recuperación física y emocional.

El caso ha generado reacciones entre ciudadanos y colectivos, quienes han señalado la gravedad de los hechos y la necesidad de que se dé seguimiento al proceso legal. De acuerdo con lo informado, las primeras horas tras la detención serán determinantes para consolidar la denuncia y definir la situación jurídica del detenido.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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