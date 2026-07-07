Coahuila registra cifra histórica a la baja en homicidios; FGE destaca 100% de resolución de casos

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila registra cifra histórica a la baja en homicidios; FGE destaca 100% de resolución de casos
    Fiscalía de Coahuila reporta menos homicidios que en 2025 y refuerza operativos de seguridad. ARCHIVO

La Fiscalía General de Coahuila informó que los homicidios registran una disminución histórica y destacó avances en la resolución de casos, además de operativos contra delitos que afectan la seguridad comunitaria

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que la entidad ha alcanzado niveles mínimos históricos en la incidencia de homicidios en lo que va del año. El funcionario destacó que la efectividad en las investigaciones supera ampliamente los promedios registrados en el resto del país.

“Les vamos a compartir ahorita una tablita muy contentos, eh, porque estamos compitiendo contra nuestros propios números para la gente que nos está viendo. ¿Qué significa esto? Pues que el año pasado es el año más bajo en homicidios en la historia de Coahuila y ahorita tenemos menos homicidios este año que el año pasado”, celebró el fiscal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/pese-a-reduccion-en-coahuila-concentra-norte-del-pais-mayores-indices-de-violencia-letal-AP21959854

A diferencia del panorama nacional, donde los niveles de impunidad suelen ser elevados, Fernández Montañez remarcó el compromiso de las autoridades ministeriales para dar seguimiento a cada caso.

“El 100% de ellos resueltos. Resueltos, que ese es otro dato. La media nacional es el 38, 40% de resolución aquí en Coahuila. Por eso decía ahorita, el que la hace la paga”, detalló.

VIGILANCIA VECINAL Y RETIRO DE CÁMARAS SOSPECHOSAS

Como parte de las estrategias para recuperar la paz en los sectores habitacionales, la Fiscalía del Estado intensificó los operativos pedestres de proximidad en la Región Sureste. Durante estos recorridos en las colonias Mirasierra y Nuevo Mirasierra de Saltillo, los elementos de seguridad detectaron y desmantelaron diversos equipos de videograbación irregulares.

“En el recorrido vamos identificando. En Saltillo se retiraron cuatro cámaras. Mirasierra y Nuevo Mirasierra. Que ojo, no quiere decir que porque retires una, das por hecho que estaban halconeando. Simplemente son cámaras que para nosotros representan un tema sospechoso porque el vecino no te sabe decir cuál es la finalidad”, explicó.

El funcionario estatal señaló que estas inspecciones directas en los barrios permiten evaluar de primera mano problemáticas de menor impacto, pero que alteran el orden social.

“Miren, en Ramos, que recorrer las colonias, el gobernador ha pedido la seguridad macro. Pero el recorrido nos permite el pulso... Presencia, negocios de maquinitas tragamonedas, incluso maquinitas tragamonedas menores de edad, omisión de cuidados”, apuntó.

ACCIONES CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

Por otra parte, el Fiscal General adelantó que se preparan resoluciones importantes en torno a las denuncias vigentes por crueldad y maltrato hacia los animales en la entidad. Específicamente, precisó que existen avances sustanciales sobre las indagatorias que involucran al presunto agresor.

“En próximas horas esperemos también tener novedades de ese tema. Lo dije la última entrevista hace una semana, para nosotros es prioridad todo Coahuila, pero menores, niñas, niños, mujeres, adultos de la tercera edad y también lo he dicho, las mascotas, los animales, es una fiscalía que se preocupa por esos temas”, enfatizó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/investigan-presunto-maltrato-a-gatito-lanzado-por-jovenes-en-frontera-video-ON21973926

Finalmente, al ser cuestionado sobre las iniciativas ciudadanas y de activistas de Nuevo León que ofrecen recompensas económicas para capturar a los agresores, Fernández Montañez se mostró respetuoso de la participación social.

“Todo suma, la verdad. Desconocía ese tema, todo suma... habla de un compromiso de todos. Nos estamos sensibilizando todos. Estamos preocupados todos por detener a un feminicida, por detener a un maltratador de animales”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


homicidios

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Federico Fernández Montañez

Organizaciones


FGE

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un animal ciego buscando su nombre: extrañar lo que no tiene forma

Un animal ciego buscando su nombre: extrañar lo que no tiene forma
El otro dilema

El otro dilema
true

Tania Flores: Cayó la ‘Reina del carbón’

true

POLITICÓN: Fiscalía va por toda la red de corrupción en Múzquiz
Elementos de la Policía Investigadora continúan con las diligencias del caso, incluyendo la revisión de cámaras de videovigilancia de la zona, con el objetivo de localizar al presunto responsable y fortalecer la carpeta de investigación.

Aún sin detención de probable feminicida de Diana Marina en Saltillo; le habría pedido matrimonio en los festejos del Grito
Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana resguardaron el inmueble mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Muere hombre mientras entrenaba en gimnasio de Saltillo
Romelu Lukaku puso la cereza en el pastel en la goleada ante Estados Unidos, resultado que eliminó al último anfitrión del Mundial 2026.

Estados Unidos se despide del Mundial 2026: Bélgica golea y elimina al último anfitrión
Las cifras de personas desaparecidas en plataformas independientes superan ampliamente los reportes oficiales, generando debate sobre la transparencia y la efectividad de la respuesta gubernamental.

Lejos de Venezuela, surgen sitios web para rastrear a los desaparecidos tras los sismos