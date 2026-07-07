Coahuila registra cifra histórica a la baja en homicidios; FGE destaca 100% de resolución de casos

“Les vamos a compartir ahorita una tablita muy contentos, eh, porque estamos compitiendo contra nuestros propios números para la gente que nos está viendo. ¿Qué significa esto? Pues que el año pasado es el año más bajo en homicidios en la historia de Coahuila y ahorita tenemos menos homicidios este año que el año pasado”, celebró el fiscal.

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez , informó que la entidad ha alcanzado niveles mínimos históricos en la incidencia de homicidios en lo que va del año. El funcionario destacó que la efectividad en las investigaciones supera ampliamente los promedios registrados en el resto del país.

A diferencia del panorama nacional, donde los niveles de impunidad suelen ser elevados, Fernández Montañez remarcó el compromiso de las autoridades ministeriales para dar seguimiento a cada caso.

“El 100% de ellos resueltos. Resueltos, que ese es otro dato. La media nacional es el 38, 40% de resolución aquí en Coahuila. Por eso decía ahorita, el que la hace la paga”, detalló.

VIGILANCIA VECINAL Y RETIRO DE CÁMARAS SOSPECHOSAS

Como parte de las estrategias para recuperar la paz en los sectores habitacionales, la Fiscalía del Estado intensificó los operativos pedestres de proximidad en la Región Sureste. Durante estos recorridos en las colonias Mirasierra y Nuevo Mirasierra de Saltillo, los elementos de seguridad detectaron y desmantelaron diversos equipos de videograbación irregulares.

“En el recorrido vamos identificando. En Saltillo se retiraron cuatro cámaras. Mirasierra y Nuevo Mirasierra. Que ojo, no quiere decir que porque retires una, das por hecho que estaban halconeando. Simplemente son cámaras que para nosotros representan un tema sospechoso porque el vecino no te sabe decir cuál es la finalidad”, explicó.

El funcionario estatal señaló que estas inspecciones directas en los barrios permiten evaluar de primera mano problemáticas de menor impacto, pero que alteran el orden social.

“Miren, en Ramos, que recorrer las colonias, el gobernador ha pedido la seguridad macro. Pero el recorrido nos permite el pulso... Presencia, negocios de maquinitas tragamonedas, incluso maquinitas tragamonedas menores de edad, omisión de cuidados”, apuntó.

ACCIONES CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

Por otra parte, el Fiscal General adelantó que se preparan resoluciones importantes en torno a las denuncias vigentes por crueldad y maltrato hacia los animales en la entidad. Específicamente, precisó que existen avances sustanciales sobre las indagatorias que involucran al presunto agresor.

“En próximas horas esperemos también tener novedades de ese tema. Lo dije la última entrevista hace una semana, para nosotros es prioridad todo Coahuila, pero menores, niñas, niños, mujeres, adultos de la tercera edad y también lo he dicho, las mascotas, los animales, es una fiscalía que se preocupa por esos temas”, enfatizó.