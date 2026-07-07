Pese a reducción en Coahuila, concentra norte del país mayores índices de violencia letal

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    Pese a reducción en Coahuila, concentra norte del país mayores índices de violencia letal
    Coahuila es el segundo estado con menor tasa de violencia letal en lo que va del año; no obstante, el norte del país es la zona más violenta. Cuartoscuro

En lo que va del año, los estados norteños reportan la mayor tasa de víctimas; en contraste, Coahuila es el segundo con los menores índices en el país

Los estados del norte del país concentraron los mayores niveles de violencia letal durante 2026, de acuerdo con el informe De la violencia a la pacificación. Monitoreo de la violencia en México, elaborado por México Evalúa.

Con base en datos de enero a mayo de este año, el estudio utiliza el concepto de violencia letal, el cual amplía la medición tradicional de los homicidios dolosos al incorporar también los homicidios culposos, feminicidios, otros delitos contra la vida y los casos de personas desaparecidas y no localizadas.

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“Los totales y las tasas de violencia letal se obtienen mediante la suma de estos indicadores”, precisa el informe.

Para el análisis, la organización utilizó información del Reporte de Víctimas de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

De acuerdo con los resultados, la región norte registró una tasa de 22.9 víctimas de violencia letal por cada 100 mil habitantes, la más alta del país. Le siguieron el Centro-Sur, con 21.4; el Centro-Norte, con 19; el Sur-Sureste, con 15.9, y el Centro, con 13.3.

En números absolutos, la región norte también encabezó el listado con 6 mil 722 víctimas, considerando a Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.

“Ninguna otra región combina niveles tan altos de violencia y volumen de víctimas”, señala el documento. Después del norte se ubicaron el Centro-Sur, con 5 mil 450 víctimas; el Centro-Norte, con 4 mil 923; el Sur-Sureste, con 4 mil 270, y la región Centro, con 3 mil 576.

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COAHUILA REDUCE SU VIOLENCIA LETAL

El informe también compara la violencia letal registrada entre enero y mayo de 2015 con la del mismo periodo de 2026. En ese análisis, Coahuila aparece como la entidad que más redujo este indicador, con una disminución de 53 por ciento.

Le siguieron Tlaxcala, con una reducción de 45 por ciento; Querétaro, con 39 por ciento; Guerrero, con 33 por ciento, y Tamaulipas, con 31 por ciento. En total, solo 11 entidades lograron disminuir su violencia letal durante ese periodo.

En contraste, Colima registró un incremento de 384 por ciento; Nayarit, de 169 por ciento, y Quintana Roo, de 134 por ciento.

El estudio también ubica a Coahuila entre las entidades con la menor tasa de víctimas de violencia letal por cada 100 mil habitantes en 2026. Yucatán ocupó el primer lugar, con una tasa de 4.6; Coahuila, el segundo, con 5.4, y Tlaxcala, el tercero, con 5.8. En el extremo opuesto se encuentran Morelos, con 58.2; Colima, con 57.5, y Baja California, con 39.7.

Como balance general, México Evalúa destacó como un signo positivo que “la violencia letal muestra una reducción reciente: enero-mayo de 2026 está 20 por ciento por debajo del mismo periodo de 2025. En específico, mayo de 2026 está 17 por ciento por debajo de mayo de 2025”.

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No obstante, el informe advierte que esta mejoría aún no revierte el deterioro acumulado en la última década. “México sigue siendo 26 por ciento más violento que en 2015; la violencia letal aumentó en 21 entidades, la región norte concentra la mayor tasa regional (22.9) y el mayor número de víctimas (6 mil 722)”, señala.

Asimismo, recomienda considerar a Yucatán, San Luis Potosí, Coahuila y Durango como entidades prioritarias para fortalecer las acciones preventivas y evitar un deterioro en sus condiciones de seguridad.

Finalmente, el documento advierte que otras expresiones de violencia continúan al alza respecto de 2015: los delitos contra la vida aumentaron 173 por ciento, las desapariciones 132 por ciento y los feminicidios 53 por ciento. Además, las desapariciones crecieron en 26 entidades del país.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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