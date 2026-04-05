Coahuila registra más de 300 agresiones dolosas contra mujeres en el primer bimestre de 2026

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Coahuila
/ 5 abril 2026
    Coahuila registra más de 300 agresiones dolosas contra mujeres en el primer bimestre de 2026
    De acuerdo a los reportes de salud, se atiende una mujer diario derivado de violencia en su contra. ESPECIAL

Cada día, la Fiscalía General de Estado recibe hasta cinco reportes de agresiones intencionales contra mujeres

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó en su más reciente reporte que Coahuila acumula 308 casos de mujeres víctimas de lesiones dolosas durante los meses de enero y febrero de 2026. Esta cifra coloca a la entidad en la posición número 12 a nivel nacional en incidencia de este delito, en un ranking encabezado por el Estado de México, Guanajuato y Michoacán.

De acuerdo con los datos oficiales, el estado registra un promedio de cinco reportes diarios de agresiones contra mujeres. El análisis demográfico indica que el grupo de edad más afectado es el de 30 a 60 años, con 171 casos, seguido por mujeres jóvenes de entre 18 y 29 años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/refuerzan-coordinacion-municipio-y-estado-para-prevenir-violencia-familiar-en-saltillo-EJ19674671

Las estadísticas del sector salud muestran un panorama preocupante, ya que en el mismo periodo 57 mujeres fueron atendidas en clínicas y hospitales por lesiones derivadas de violencia familiar. Esta cifra supera los 40 casos registrados en el mismo lapso del año anterior.

Las fuentes oficiales señalan que la mayoría de estos casos ocurre en el ámbito doméstico, donde los principales agresores suelen ser familiares directos, como parejas, padres o hermanos.

A pesar del número de agresiones físicas, la Fiscalía General del Estado informó que en lo que va del año no se han registrado casos de feminicidio en la entidad. La dependencia indicó que la violencia contra las mujeres refleja problemáticas sociales estructurales y planteó como objetivo mantener en cero la incidencia de feminicidios mediante acciones de atención focalizada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/violencia-psicologica-encabeza-denuncias-de-mujeres-en-saltillo-AN19727722

Tras las movilizaciones realizadas en marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, diversos colectivos en el estado han exigido a las autoridades la implementación de políticas públicas de prevención. Las demandas se centran en atender y erradicar la violencia en el entorno familiar, identificado como el principal espacio de riesgo para las mujeres.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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