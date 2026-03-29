Violencia psicológica encabeza denuncias de mujeres en Saltillo

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Saltillo
/ 29 marzo 2026
    Violencia psicológica encabeza denuncias de mujeres en Saltillo
    Las parejas y exparejas continúan siendo los principales agresores señalados por las mujeres que buscan apoyo en esta institución. UNSPLASH

La violencia psicológica representa el 57.9 por ciento de los casos atendidos en el centro, de acuerdo con estadísticas recopiladas por el INEGI

La estadística de los Centros de Empoderamiento y Justicia para la Mujer reveló que en Saltillo la violencia psicológica continúa siendo el tipo de agresión más frecuente que lleva a las mujeres a solicitar ayuda a las autoridades.

De acuerdo con datos recopilados por el INEGI, al cierre de 2024 en el Centro de Empoderamiento y Justicia para la Mujer se registró el inicio de 4 mil 719 expedientes de mujeres que acudieron por primera vez a pedir apoyo a la institución.

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Las cifras indican que del total de las atenciones brindadas por primera vez durante ese año, el 57.9 por ciento correspondió a casos en los que la mujer acudió ante la autoridad por violencia psicológica.

Esta cifra representa una ligera disminución en comparación con 2023, cuando al cierre del año se registró un 58.6 por ciento de mujeres que solicitaron apoyo por este tipo de violencia.

El informe detalla que, aunque la violencia psicológica no ha mostrado una reducción considerable, la violencia física también mantiene cifras similares. Este tipo de agresión pasó de ser denunciada por el 27.6 por ciento de las mujeres que acudieron al centro en 2023, a 26.9 por ciento en 2024.

Otro tipo de violencia que registró una leve disminución fue la violencia económica, que pasó de 4.1 por ciento en 2023 a 3.4 por ciento de los casos atendidos en 2024.

En contraste, algunos tipos de violencia mostraron incrementos. La violencia sexual pasó de 6.9 por ciento a 8.3 por ciento de los casos denunciados por mujeres que acudieron al centro por primera vez durante 2024. De igual manera, la violencia patrimonial aumentó de 2.8 a 3.4 por ciento.

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En cuanto al perfil de los agresores, la estadística señala que las parejas continúan siendo los principales responsables de la violencia denunciada por las mujeres que acuden a estas instancias, aunque durante el último año también se observó un incremento en las denuncias contra exparejas.

Durante 2023, las parejas fueron señaladas como agresores en 46 por ciento de los casos, mientras que en 2024 esta proporción fue de 43 por ciento.

Por su parte, las exparejas pasaron de ser señaladas en 38.2 por ciento de los casos a 43 por ciento, lo que representa un incremento cercano a cinco puntos porcentuales en este tipo de denuncias.

Además, en 8 por ciento de los casos las mujeres denunciaron a otros familiares como agresores; en 2.4 por ciento a personas desconocidas; en 1.2 por ciento a jefes o compañeros de trabajo; y en 1 por ciento a amigos o conocidos.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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