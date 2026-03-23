Refuerzan coordinación Municipio y Estado para prevenir violencia familiar en Saltillo

El alcalde Javier Díaz González, acompañado de su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, reiteró el compromiso de su administración de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado para fortalecer las acciones de prevención y atención de la violencia familiar en sectores prioritarios de la ciudad. Lo anterior se dio durante una reunión de trabajo en la que participaron Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, y Katy Salinas Pérez, fiscal de las Mujeres y la Niñez, con el objetivo de consolidar una estrategia integral que permita atender esta problemática de manera más eficaz.

El presidente municipal destacó la disposición del Ayuntamiento para sumarse a estas acciones a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el DIF Saltillo y otras dependencias municipales, en coordinación con la administración estatal que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas. “Estamos a la orden para trabajar en coordinación mediante diferentes estrategias concretas, porque aquí lo más importante es la paz y la tranquilidad de las familias saltillenses”, refirió el presidente municipal.

Por su parte, Liliana Salinas Valdés señaló que desde el DIF Coahuila se impulsan acciones enfocadas tanto en la prevención como en la atención de personas que han sido víctimas de violencia familiar, subrayando la relevancia de la participación activa de los municipios. En tanto, Katy Salinas Pérez explicó que la estrategia contempla una planeación previa que permitirá intervenir directamente en territorio, con acciones de prevención, atención, monitoreo y evaluación, a fin de obtener mejores resultados. “Lo importante es hacer una estrategia entre todos para atender de la mejor manera”, puntualizó.

En la reunión también estuvieron presentes Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana; Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; y Hilda Guadalupe Ugalde Bustillo, coordinadora jurídica del DIF Saltillo. Con estas acciones, autoridades municipales y estatales buscan fortalecer la coordinación institucional para garantizar entornos más seguros y libres de violencia para las familias de Saltillo.

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